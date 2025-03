Ex-Lavatoi Cuneo: conclusa la gara, sono stati riaffidati alla società PO-MA

Si sono concluse oggi le procedure dell’asta per la concessione del locale degli Ex-Lavatoi. Vincitrice della gara è risultata, alla luce della verifica della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e di quella economica, la PO-MA s.r.l, la società che li ha avuti in gestione fino ad ora e che è stata l’unica a partecipare alla gara.

L’aggiudicazione è avvenuta sulla base del fatto che è stato offerto un rialzo dell’importo a base di gara (€ 30.000 annui) del 42,59% per un canone annuo al netto dell’Iva di € 42.777,00. La definizione della base d’asta teneva conto della necessità di una serie di lavori di ristrutturazione, a carico del gestore. La società – a cui l’immobile è affidato per i prossimi 10 anni, rinnovabili – si è impegnata alla realizzazione dei lavori di adeguamento così come alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’immobile e delle aree verdi di competenza.

Sul piano dell’offerta tecnica, inoltre, PO-MA s.r.l. ha inserito una lunga serie di impegni. Sul fronte della sicurezza e della convivenza con il quartiere, verrà installata una videosorveglianza per offrire sicurezza ai clienti e al locale anche durante le ore di chiusura; materiali fonoassorbenti ridurranno l’impatto acustico all’esterno del locale, oltre a migliorare la qualità sonora. Saranno inoltre messi a disposizione parcheggiatori per controllare il parcheggio selvaggio; si creerà un nuova area di sosta pedonale sicura per gli avventori, grazie alla rimodulazione dello spazio verde esterno e al completamento del marciapiede esistente così da collegarlo alla scalinata Piatti. in tema di impatto ambientale, gli interventi in programma prevedono l’installazione di un serbatoio per il recupero dell’acqua piovana, l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e arredi di design con materiali ecosostenibili.

Quanto agli aspetti dell’inclusione sociale, i concessionari installeranno un montascale per l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’ingresso principale, e saranno disponibili ad offrire gratuitamente agli enti associativi del territorio, su richiesta e verificata la disponibilità, i locali per le loro attività così come per riunioni comunali e/o di quartiere per la discussione di tematiche di interesse pubblico. Gli eventi danzanti sono e saranno sempre a ingresso gratuito, con consumazione facoltativa. Per quanto riguarda l’attività specifica del locale, l’apertura al pubblico sarà strutturata con eventi principali dal mercoledì al sabato, mantenendo un calendario regolare, mentre la domenica, il lunedì e il martedì, saranno dedicati ad attività secondarie ed eventi privati, su richiesta.

Tra le proposte, anche una “vetrina” domenicale per il territorio con temporary shop dedicati ad artigiani, artisti, designer e startup locali. Si spazierà da serate musicali a cene con spettacoli dal vivo, da eventi tematici a intrattenimento interattivo destinati a specifici target. L’attenzione sul fronte del cibo, invece, si concentrerà su menù stagionali e l’utilizzo di produzioni locali. Ulteriori proposte avanzate prevedono la pulizia della facciata esterna, un servizio di informazione su Bilancio Sociale e Responsabilità Sociale d’impresa, la creazione di un’aula formativa per corsi di formazione accreditati presso la Regione Piemonte così come la proposta di laboratori formativi per le scuole sui temi dell’uso di droga e alcol e i rischi correlati, la guida in stato di ebbrezza e sicurezza stradale, la promozione di un divertimento sano e responsabile, il bullismo.

Così l’assessore al patrimonio Alessandro Spedale: “Siamo contenti del risultato della gara perché apre a un nuovo periodo virtuoso nella gestione dello spazio degli ex-Lavatoi. Ringraziamo la società partecipante per aver considerato nell’offerta alcune richieste molto sentite di aperture al territorio, così come alcune attenzioni specifiche al delicato tema della sicurezza. Ringrazio gli uffici per il lavoro fatto”.