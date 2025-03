Polemiche sui BESS a Magliano Alpi, il sindaco Bailo: "Sempre aperto al confronto e al dialogo. L'obiettivo è agire nel massimo interesse dell'ente" [VIDEO]

"Continuo a essere aperto al dialogo e al confronto con tutti i consiglieri". Così il sindaco di Magliano Alpi, Marco Bailo risponde alle critiche che gli sono state mosse, negli scorsi giorni, da alcuni componenti dell'attuale e passata amministrazione, a seguito delle dimissioni della Giunta in relazione due progetti BESS, acronimo di Battery Energy Storage System, ossia sistemi di accumulo a batteria che verranno realizzati da aziende private sul territorio maglianese.

Come già evidenziato gli enti locali poco o nulla possono per opporsi a progetti simili, così come nel caso di installazione di impianti fotovoltaici o antenne 5G, come era successo a Mondovì (leggi qui).

"L'amministrazione è disarmata nei confronti di certe procedure - spiega il primo cittadino -, la strategia migliore è quella di agire nel massimo interesse dell'ente e così è stato fatto, ottenendo dalla ditta proponente del BESS sul Beinale, una compensazione di 200mila euro, risorse che saranno investiti per progetti e iniziative a favore del territorio maglianese".

Per illustrare al meglio la situazione il sindaco ha realizzato e pubblicato un video per spiegare in dettaglio i due iter che riguardano il BESS sul Beinale e quello nell'area della ex discoteca.

Il BESS sul Beinale

Nel primo caso - spiega il sindaco - il proponente, che è una società privata, ha seguito una procedura unica ministeriale, autorizzata dal MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha poi richiesto un parere al Comune e altri enti (ARPA, Vigili del Fuoco e Settore ambientale della Provincia).

Esaminato il progetto il Comune ha emesso un parere tecnico e uno politico, quest'ultimo concordato insieme alla Giunta a febbraio 2025, che prendeva atto del parere favorevole con prescrizione da parte dell'ufficio tecnico, esprimendo contrarietà per non essere stati coinvolti, fin da subito, nell'iter della realizzatone, questo perché non è stata infatti convocata conferenza dei servizi in presenza, ma asincrona (presentazione dei pareri dei vari enti con caricamento documenti online, ndr).

La società si è resa però disponibile al confronto e ad una compensazione che, con una controproposta da parte dell'amministrazione, è stata quantificata in 200mila euro.

Il progetto, al momento, attende ancora il termine dell'iter procedurale ministeriale che non si concluderà prima del termine del corrente anno.

Il BESS nella zona discoteca

In questo caso l'iter è diverso. L'area non è agricola, ma già cementificata e in una zona produttiva.

Il progetto ha previsto il deposito di una PAS (proceduta abilitativa semplificata) che è stata presentata agli uffici comunali, ma nel frattempo al termine del dicembre scorso, il Ministero ha pubblicato il testo unico delle Fonti Energetiche Rinnovabili.

Pertanto gli uffici comunali, con assistenza legale, hanno chiesto integrazioni alla società proponente, alla luce delle variazioni del testo unico secondo cui si dovrebbe seguire una procedura con deposito presso la Provincia, inoltre è stato notificato via pec ai proponenti un preavviso di diniego.

A oggi siamo in attesa delle controdeduzioni del proponente, quindi al momento non solo l'iter non è definitivo ma non possiamo esprimere giudizi in merito.

Intanto, in giornata, si terrà la prima riunione con la nuova Giunta, composta da Francesco Rovere(vice sindaco) e Martina Peirone (assessore), per l'approvazione del conto consuntivo.