L’uso efficiente dell’acqua per un agroalimentare sostenibile: un webinar della Camera di Commercio di Cuneo

Giovedì 27 marzo, dalle 15.30, avrà luogo il webinar dal titolo “Agroalimentare sostenibile. Il valore dell’acqua e l’utilizzo efficiente per la sostenibilità della filiera” organizzato dalla Camera di Commercio di Cuneo, nell’ambito del progetto comunitario Interreg Alcotra France-Italia “Goccia a Goccia” e delle iniziative camerali a supporto del processo strategico di implementazione della sostenibilità d’impresa, per sottolineare come la gestione efficiente dell’acqua sia fondamentale per la sostenibilità e la redditività delle imprese, in particolare per quelle della filiera agroalimentare. Durante il webinar, esperti del settore analizzeranno il valore dell’acqua, gli impatti dei cambiamenti climatici sulla sua disponibilità e gli obblighi normativi che le aziende devono conoscere.

Un’occasione importante di approfondimento e di confronto sulle migliori strategie per una gestione idrica responsabile e innovativa. L’incontro, realizzato insieme al Laboratorio ESG, nato dalla collaborazione della Camera di commercio di Cuneo con Fondazione CRC, Intesa SanPaolo e ISP innovation center, è a partecipazione gratuita, con iscrizione al link bit.ly/4kzZoPi.

Il programma dell’incontro prevede una serie di interventi aperti da Sofia Cavini e Marco Scherian (Innovation Center) che approfondiranno il valore dell’acqua, con un focus sulle tendenze e le evoluzioni di innovazioni e soluzioni di circular economy. Successivamente, Domenico Solimando (Consorzio CER – Canale Emiliano Romagnolo) illustrerà qual è il valore dell’acqua per la filiera agroalimentare, mentre Graziella Pillari (Environment Park) spiegherà ai presenti quali sono gli impatti ambientali sulla risorsa idrica e gli obblighi normativi per le aziende. A seguire, Laura Celentano (consorzio Dintec) chiarirà cosa sono i dati di Sustainability e la situazione attuale della provincia di Cuneo, prima di avviarsi verso la conclusione dell’incontro con una presentazione del progetto Interreg Alcotra Italia – Francia 21-27 – “Goccia a Goccia” a cura di Francesca Cavallo (Camera di commercio di Cuneo).

Proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, l’Ente Camerale cuneese insieme ai partner del progetto transfrontaliero “Goccia a Goccia – GAG” ricorda la necessità di ottimizzare il consumo di questa risorsa preziosa. Per rispondere alle problematiche legate alla gestione della risorsa idrica e alle sfide del cambiamento climatico, il progetto GAG intende proprio fornire soluzioni concrete alle imprese del settore agroalimentare attraverso l’implementazione di test e la ricerca di strumenti innovativi per ridurre la risorsa idrica nel processo di produzione. Oltre al territorio iniziale che comprende la provincia di Imperia, la provincia di Cuneo e le Alpi Marittime, il perimetro del progetto è stato esteso agli altri dipartimenti transfrontalieri delle Alte Alpi e delle Alpi dell’Alta Provenza.

Le imprese della filiera alimentare (con esclusione di quelle agricole), delle attività commerciali alimentari e della ristorazione-catering possono candidarsi per beneficiare di un accompagnamento personalizzato sulla gestione sostenibile dell’acqua. Partecipando a questo progetto le imprese potranno rafforzare la loro resilienza di fronte alle sfide ambientali e ottimizzare il loro consumo di acqua, una risorsa vitale per lo sviluppo sostenibile.

Ad oggi, sono una ventina le imprese iscritte che hanno così l’opportunità di partecipare a un programma su misura, volto a migliorare la loro efficienza idrica, attraverso diverse fasi di accompagnamento: partendo da un audit personalizzato per valutare la gestione dell’acqua e identificare soluzioni di miglioramento, passando a una fase di formazione per rafforzare le conoscenze e competenze in materia di gestione efficace dell’acqua, per finire con la sperimentazione di attrezzature in cantieri pilota.

Le iscrizioni sono ancora in corso. Documenti e modulistica per partecipare al progetto “Goccia a Goccia – GAG” sono disponibili sul sito web della Camera di Commercio di Cuneo al link: https://www.cn.camcom.it/interreg/progetti-singoli/progetto-goccia-goccia-gag .

Il progetto “Goccia a Goccia – GAG” è coordinato dalla Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région PACA DT 06 (capofila) e da altri sei partner franco-italiani. Per l’Italia si tratta di: Camera di commercio di Cuneo, Camera di commercio Riviere di Liguria, Politecnico Torino (DIATI), Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese (Agrion). I partner francesi sono: Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur, Aix Marseille Université.