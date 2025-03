Principio di incendio in un bed & breakfast a Neive: nella notte l'intervento dei Vigili del Fuoco

Un principio di incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri, mercoledì 26 marzo, in una struttura ricettive nel Comune di Neive.

L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte, a essere coinvolto un bed and breakfast, "L'Aromatario", sito in piazza Negro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Alba e Bra. Il fumo ha invaso una delle stanze dell'affittacamere dove vi sarebbe stato alloggiato un ospite, in quel momento non presente.

L'incendio è stato domato e l'area messa in sicurezza. Non si registrano fortunatamente persone ferite.