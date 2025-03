“Ponte Off - Verso Maira 2028”: il festival dronerese Ponte del Dialogo approda a Macra

Il viaggio del “Ponte del Dialogo” non è ancora finito. Domenica 30 marzo il festival letterario dronerese si sposterà infatti a Macra, nel cuore dell'Alta Valle Maira, per un intero pomeriggio dedicato al territorio, alle sue storie e ai suoi paesaggi.

Un'occasione unica, per conoscere più da vicino la meravigliosa valle e le sue ricchezze non soltanto paesaggistiche, ma soprattutto per riflettere su ciò che può diventare.

Il progetto si chiama “Ponte Off - Verso Maira 2028” e vuol essere un appuntamento speciale a conclusione dell’edizione primaverile del “Ponte del Dialogo”con lo sguardo rivolto al futuro. Quattro importanti incontri, così, presso Sala Info-Ecopoint all’Ecomuseo Alta Valle Maira di Macra

Ecco il programma dell’evento:

Ore 14:30 | Marika Abbà - “La parete inviolata”: una riflessione sul rapporto tra essere umano e montagna;

Ore 15:30 | Enrico Bertone - “Viaggio in Valle Maira. Arte e natura di una terra millenaria (nuova edizione)”: un percorso visivo e narrativo tra cultura, paesaggio e storia;

Ore 16:30 | Coffee break: un momento conviviale tra natura e parole;

Ore 17:00 | Nanni Olivero - “Accadde in Val Maira”: storie vere e sorprendenti che si intrecciano alle vicende locali;

Ore 18:00 | Giorgio Einaudi - “Il rio alto o l'alto rivo”: un viaggio letterario tra memoria, toponomastica e linguaggio.

Il festival letterario “Ponte del Dialogo” è stato organizzato dal Comune di Dronero e dall’Agenzia di Sviluppo di AFP in collaborazione con il Centro Studi Cultura e Territorio e con il contributo di Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC e Banca di Caraglio. Collaborano all’evento anche le scuole del territorio e numerose associazioni e istituzioni culturali di Dronero, come “Espaci Occitan”,il Museo Mallé, la Biblioteca Civica, “Prometheus”, “Dronero Cult”, “Blink”, “Il Maira”, “Voci del Mondo”, “Rafaela Rinaudo” Officina per la Scena (OPS) e “Il Bottegone” che in ogni edizione del festival omaggia gli autori non piemontesi con una borsa di prodotti locali. Questa edizione vede anche la collaborazione con l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira con l’organizzazione appunto di “Ponte OFF- Verso Maira 2028”.