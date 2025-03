Geranio: storia, proprietà e benefici di una pianta straordinaria

Che primavera sarebbe senza gerani? Sono tra le piante più belle della stagione con i loro fiori dai colori vivaci che con pochi tocchi rendono speciale ogni abitazione.

Un simbolo della natura che si risveglia quando l’aria si fa mite. Sì, perché la pianta del geranio sopravvive anche all’ombra, ma si nutre letteralmente di sole per produrre fiori a cascata: ecco perché si adatta perfettamente anche al clima e alla vita di città.

Facili da curare, questi fiori primaverili sono perfetti per dare un tocco di colore alle nostre finestre e ai nostri balconi, che ci accompagnerà fino al sopraggiungere dell’autunno. Avete in programma weekend fuori porta e temete che soffra? Niente paura: immagazzina molta acqua negli steli e nelle spesse foglie, quindi non soffre brevi periodi di siccità.

Il geranio, noto scientificamente come Pelargonium, è una pianta originaria dell’Africa australe. È proprio dal capo di Buona Speranza, infatti, che dal XVII secolo intraprende il suo cammino verso l’Europa, diventando rapidamente popolare nei giardini per la sua bellezza e varietà di colori.

Il suo nome significa “cicogna” dal greco “pelargos”, questo perché i suoi semi assomigliano appunto alla testa delle cicogne. Nel linguaggio dei fiori, il geranio ha diversi significati a seconda del colore e della specie: il geranio rosa simboleggia la nascita di un nuovo affetto; il geranio rosso rappresenta il conforto e la consolazione; il geranio bianco è spesso associato alla purezza e all’innocenza; il geranio edera simboleggia l’amicizia e la sincerità. In generale, il geranio è considerato un simbolo di fiducia, equilibrio e amore.

Le sue proprietà protettive lo rendono anche un amuleto di buon auspicio nei giardini domestici. Non solo, è un repellente naturale. Il profumo del geranio è efficace nel respingere insetti come le zanzare e altri parassiti.

Un motivo in più per amare i gerani? Sono grandi alleati di salute e bellezza. L’olio essenziale di geranio è infatti perfetto per l’aromaterapia: regala grandi benefici dal punto di vista emotivo e influisce positivamente su depressione, ansia e controllo dello stress.

Insomma, vi abbiamo convinti? Resistenti, colorati, profumati e facili da gestire, i gerani sono la soluzione wow per portarci la primavera in casa con uno sforzo minimo (pollici neri: stiamo parlando con voi).