NeuroMindset per l’impresa: come aiutare i giovani a scoprire i propri talenti per diventare imprenditori

Diventare imprenditore oggi richiede una buona dote di skills iniziali.

La flessibilità mentale, la curiosità intellettuale e la capacità di valutare il rischio sono caratteristiche determinanti per il successo. Ieri, sabato 29 marzo, nell’ambito del progetto Insieme per un'idea, si è svolto nella sede di Confindustria Cuneo un evento unico nel suo genere, rivolto in particolare ai giovani e ai futuri imprenditori desiderosi di conoscere meglio il loro potenziale.

Con l’accompagnamento e la supervisione della business coach e leadership mentor Elena Re, esperta di neuroscienze applicate al coaching e allo sviluppo della leadership, venti giovani partecipanti hanno potuto sperimentare l’innovativo Neuro-Agility Profile® BRAIN POTENTIAL, un test, fondato su basi scientifiche, che permette di comprendere meglio il funzionamento del proprio cervello e le modalità con cui si elaborano le informazioni. Attraverso questo sistema, hanno avuto l'opportunità di scoprire le loro preferenze cognitive e ricevere un report personalizzato per migliorare la propria neuro-agilità. Inoltre, con l’ausilio di sessioni pratiche, esercizi e casi studio, ciascun partecipante ha ricevuto strumenti concreti per valorizzare i propri punti di forza, migliorare le proprie capacità relazionali e decisionali e convogliare il proprio talento verso il successo.

Il progetto Insieme per un’idea è promosso dal Comune di Cuneo in partenariato con la Fondazione WellFARE Impact – Ente del Terzo Settore, l’Unione Montana Valle Stura, la Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, e Plin Impresa Sociale e finanziato da ANCI in seno all’avviso pubblico Giovani e Impresa (a sua volta sostenuto economicamente dal Dipartimento delle Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale).



