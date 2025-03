Ricerca persona a San Damiano Macra: soccorritori al lavoro, in valle anche i droni e l'elicottero Drago

Massiccio dispiegamento di soccorritori in frazione Chesta, nel territorio comunale di San Damiano Macra in Valle Maira, dove sono in corso le ricerce di un uomo, un boscaiolo del paese di 75 anni, che ieri sera non è rientrato a casa.

Le operazioni sono scattate alle prime luci dell'alba e coinvolgono i vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino.

In zona è stato allestito l'UCL, mezzo dal quale vengono coordinate tutte le operazioni, una centrale operativa mobile.

Allertato anche l'elicottero dei vigili del fuoco, Drago, in arrivo da Torino con l'unità Sapr, specializzata nell'utilizzo dei droni e nella ricerca del segnale telefonico. La perlustrazione aerea, stanti anche le ottime condizioni meteo, si spera possa consentire di ritrovare la persona in tempi rapidi.

Notizia in aggiornamento