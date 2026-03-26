Notte di maltempo nel Saluzzese: 40 interventi per il vento Foehn

Una notte turbolenta quella appena trascorsa nel Saluzzese, dove le raffiche del vento di Foehn, previsto dai meteorologi, si sono abbattute con particolare intensità sull'area, causando la caduta di numerosi alberi e il distacco di tegole dai tetti delle abitazioni. I Vigili del Fuoco di Saluzzo e i volontari hanno dovuto far fronte a circa 40 interventi tra la tarda serata e le prime ore del mattino, con danni concentrati principalmente nelle zone di Paesana, Bagnolo, Barge e Costigliole, dove le raffiche hanno danneggiato anche diversi pali della rete Telecom.

Particolarmente critica la situazione a Revello, dove già alle ore 22.30 di ieri sera, mercoledì 25 marzo, in via Envie, i soccorritori sono dovuti intervenire per la caduta di alberi e per mettere in sicurezza parte del tetto di un capannone, divelto dalla violenza del vento.

La situazione resta sotto monitoraggio: per la giornata di oggi sono attesi venti di Foehn ancora molto forti o burrascosi sulle Alpi, destinati a estendersi anche in pianura con raffiche forti o localmente molto forti.