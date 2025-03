Oggi, domenica 30 marzo, è aperto il Ferroclub Cuneese di Robilante. Un pomeriggio davvero particolare al quale tutti gli appassionati del treno non possono mancare.

Al Ferroclub si possono trovare simulatori e plastici ferroviari in funzione per tutti i visitatori. Ci si potrà quindi immergere nella figura di capostazione, provando a gestire in autonomia la cicolazione ferroviaria

Orari di apertura: 10-12 e 15-18. Ingresso con offerta libera.