Alla biblioteca di Farigliano si presenta "Figli venuti dal mare"

Mercoledì 9 aprile alle ore 20.45 presso la Biblioteca di Farigliano, si presenta "Figli venuti dal mare - storie di dolore e speranza di piccoli migranti soli" - scritto da Luca Luccitelli.

La presentazione del libro, organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII della Mellea di Farigliano, affronterà il triste discorso dei piccoli migranti arrivati da soli in Italia e ospitati presso la Casa dell’Annunziata di Reggio Calabria. Dialogherà con l'autore il giornalista Mattia Clerico.

"Tutto parte dall’incontro con questi bambini e ragazzi. Dopo aver letto le loro storie, sono certo che cambierà il nostro approccio al fenomeno dei “minori stranieri non accompagnati”, così come è avvenuto per Giovanni e per tutte le persone che lui ha saputo coinvolgere in questo progetto" - così scrive Matteo Fadda, responsabile della Comunità Papa Giovanni XXIII.