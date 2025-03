Marco Ligabue live all'Open Baladin di Cuneo giovedì 10 aprile

Mercoledì 9 aprile, presso l’Open Baladin di Cuneo, Marco Ligabue terrà un concerto unplugged. L'inizio del live è previsto per le ore 22.

Dal 21 marzo 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Le canzoni inglesi”, un brano che vuole essere un omaggio nostalgico al Brit Pop, evocando un’epoca di giovinezza e libertà attraverso immagini e sonorità che trasportano l’ascoltatore nella Londra di un tempo.

Marco descrive il pezzo come una “cartolina da Londra”, in cui si mescolano la spensieratezza della giovinezza, la ribellione e la dolce malinconia della musica inglese, con riferimenti a Elton John e all’energia del Brit Pop. Il sound è diretto e istintivo, con basso, batteria e chitarra che si intrecciano per creare un’atmosfera vibrante. Alla batteria suona Lenny Ligabue, alla chitarra Johnny Gasparini e al basso Jack Barchetta, con la produzione affidata a Francesco Landi.

Dopo il successo del libro Salutami tuo fratello e oltre 100 concerti nel 2024, Marco Ligabue torna con nuova musica e live, alternandosi tra tour elettrici con la sua band e showcase dedicati al libro.