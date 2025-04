Valentino Piacenza nuovo presidente dell’Avis Provinciale di Cuneo

Lunedì 31 marzo nella sede sociale di via Bruni a Cuneo si è riunito il nuovo Consiglio direttivo dell’Avis provinciale di Cuneo. All’ordine del giorno l’elezione del nuovo Esecutivo che resterà in carica fino al 2029. Eletto come nuovo Presidente Valentino Piacenza dell’Avis di Cavallermaggiore, in Avis da più di 30 anni, con alle spalle una lunga carriera nella storia associativa della Granda, dove riveste anche il ruolo di Vicepresidente del Centro Servizi Volontariato.



[Il nuovo direttore, Valentino Piacenza]

Al suo fianco Rosina De Luca dell’Avis di Cuneo, riconfermata Vicepresidente vicario e Antonino Ghigo, dell’Avis di Madonna del Pilone, che sarà Vicepresidente con delega alla comunicazione. A completare la compagine il Segretario, Alberto Enria dell’Avis di Bra, l’Amministratore Massimo Borio dell’Avis di Boves, Silvia Boffa dell’Avis di Farigliano e Luciano Garello dell’Avis di Alba, consigliere esecutivo dell’Avis Intercomunale Arnaldo Colombo. La delega ai giovani è stata affidata al membro più giovane del Consiglio, la diciottenne fossanese Matilda Brero, mentre il nuovo addetto contabile e di bilancio sarà il cuneese Leonardo Dolce.

"Voglio ringraziare tutti per la fiducia accordatami. L’elezione a Presidente è uno stimolo ad impegnarmi ancora di più all’interno della nostra associazione. Noto con piacere che all’interno del consiglio è entrata una bella rappresentanza di giovani: la squadra è coesa, sono convinto che riusciremo a diffondere sempre più l’immenso valore che porta con sé la donazione di sangue ed emocomponenti, sul solco di quanto già tracciato dal mio predecessore, Flavio Zunino, a cui va un caloroso ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto" così il neo eletto Presidente Piacenza.



[Il nuovo esecutivo provinciale]