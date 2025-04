A Bra si prepara il rito della Processione dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina

Nel rispetto della tradizione, venerdì 11 aprile a Bra si tornerà a celebrare il rito della Processione dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina.

Questo è il primo appuntamento religioso che apre le celebrazioni della Settimana Santa e prepara alla festa della santa Pasqua

Ad aprire il corteo processionale dell’Arciconfraternita della Misericordia, detta dei Battuti Neri, saranno i bambini e le bambine che frequentano il catechismo presso le parrocchie braidesi, che sfileranno portando i simboli della passione di Cristo, vale a dire la corona di spine, il flagello, i dadi, i vasi con gli unguenti e altri ancora.

A seguire ci saranno le figuranti: la Veronica, la Maddalena e la Madonna.

Parteciperanno alla processione il clero braidese, le autorità civili e militari, la Confraternita della Santissima Trinità, detta dei Battuti Bianchi, la comunità cristiano ortodossa; i carabinieri in alta uniforme accompagneranno il carro processionale che sarà guidato dal Gruppo Alpini di Bra.

Il gruppo ligneo dell’Addolorata, opera del ‘600, tornato ad antico splendore, partirà alle ore 20,30 dalla chiesa di San Giovanni Decollato, salirà in via Moffa di Lisio per raggiungere la parrocchia di S. Andrea dinnanzi alla quale ci sarà la prima sosta per un momento di meditazione e di preghiera, per poi scendere in via Rambaudi e raggiungere la parrocchia di San Giovanni e proseguire ancora in Via Marconi- chiesa di San Rocco – luogo di culto della comunità cristiano ortodossa braidese, via Principi di Piemonte, via Audisio, e poi nuovamente via Vittorio Emanuele – Parrocchia di S. Antonino per far rientro nella chiesa dei Battuti Neri.

La processione sarà presieduta da monsignor Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella, accompagnato da don Gilberto Garrone, assistente ecclesiastico e spirituale della Confraternita. Rettori della processione saranno Luisa Asteggiano, Federico Bertola e Dario Stroppiana.