Il ritorno dei Rebel Bit al Conservatorio Ghedini, da studenti ad affermati musicisti internazionali

Martedì 15 aprile alle ore 20.30, nella sala “Mosca” del Conservatorio di Cuneo (via Roma 19), il gruppo Rebel Bit propone un concerto di contemporary electronic vocal music, appuntamento inserito nella Stagione Artistica 2025 del Ghedini.

La formazione, che è nata a Cuneo ed è composta da Giulia Cavallera, Guido Giordana, Lorenzo Subrizi e Paolo Tarolli, con la collaborazione al sound design di Andrea Trona, si esibisce in un’attesa serata musicale che fonde voce, sperimentazione elettronica, racconti ed emozioni. Il repertorio proposto spazia come di consueto da composizioni originali alla reinterpretazione di brani cantautoriali italiani contemporanei e cover di autori internazionali: il gruppo proporrà canzoni, tra gli altri, di Cesare Cremonini, Ermal Meta, Simone Cristicchi, Niccolò Fabi, Coldplay, Muse e Thirty Seconds to Mars.

Per i Rebel Bit si tratta di un particolare ritorno al Conservatorio di Cuneo, dal momento che quattro membri su cinque lo hanno frequentato in passato come studenti: Lorenzo Subrizi ha studiato composizione, Giulia Cavallera canto jazz, Paolo Tarolli didattica della musica; Andrea Trona ha seguito il corso di musica elettronica del dipartimento METS. Il concerto di Cuneo si svolge pochi giorni dopo la partecipazione del gruppo al HK International A Cappella Festival di Hong Kong e del Vocal Explosion Festival di Trieste. La partecipazione è libera, ma è consigliato prenotare il posto in sala dal sito www.conservatoriocuneo.it , a partire da martedì 8 aprile.

Nel pomeriggio del giorno del concerto i Rebel Bit conducono la masterclass “Un approccio personale alla musica vocale tramite l’elettronica”, incentrata sul rapporto che può nascere tra voce ed elettronica e sul particolare sistema informatico elaborato dal gruppo per far interagire arrangiamenti vocali originali con elaborazioni elettroniche. Oltre all’aspetto informatico ed elettronico, i partecipanti al percorso formativo, aperto a studenti del Ghedini e ad esterni, lavoreranno su esercizi pratici di vocalità corale moderna e sulla scrittura creativa di arrangiamenti vocali.

Tra i pochi a eseguire questo genere di musica a livello internazionale, i Rebel Bit si esprimono fondendo influenze che derivano dalla musica classica e da quella moderna e contemporanea, rivisitandole tramite la sperimentazione e l’innovazione elettronica: grazie a una Digital Audio Workstation vengono implementati effetti vocali, imitazione degli strumenti ed elaborazione elettronica, che si integrano con la musica vocale.

Sono nati nel 2018 con l’intento di ricercare un suono basato sul background artistico dei membri del gruppo, dalla musica classica a quella moderna e contemporanea, con uno sguardo rivolto alla sperimentazione sonora. La parte musicale dello spettacolo viene affiancata e completata da testi originali e monologhi scritti appositamente. Con la loro prima produzione discografica Paper flights, del 2018 e tratta dall’omonimo spettacolo, i Rebel Bit hanno ottenuto cinque nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards (Boston, USA) e cinque A Cappella Video Awards (Los Angeles, USA). Nel corso degli anni hanno partecipato ad alcuni dei più importanti festival vocali nazionali e internazionali: Los Angeles A Cappella Festival; nel 2021 hanno partecipato all’undicesima edizione del programma SKY Italia’s Got Talent e dal 2023, mantenendo un approccio che coniuga il piano globale a quello locale, sono diventati direttori artistici di Vocalmente - A Cappella Festival di Fossano.