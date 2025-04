EUNOMIS presenta"Silver chi?"

SILVER CHI 2 ?

Dopo lo strepitoso successo della I edizione del 2024, torna il grande spettacolo di informazione dell’Associazione per la difesa dei diritti umani EUNOMIS, con la partecipazione del mitico SILVER NERVUTI, interverranno

Giampaolo Avanzini e FenImprese Sanità Bologna

Luigi Marcello Monsellato e i medici e trainer di OMEOS

Luca Speciani e i medici della Medicina di Segnale

Lamberto Colla e Quotidiano web per la Libera Informazione

i Medici e Sanitari di EUNOMIS e di Societa’ italiana di Medicina

gli avvocati di EUNOMIS

I partner di Edward Jenner

E altri special guest a sorpresa!

Condurranno la serata:

Andrea Montanari (presidente EUNOMIS)

Laura Mana (responsabile regione Piemonte)

Yessica Kindelan (responsabile comunicazione)

Con il patrocinio di SIM, la Società Italiana di Medicina.

Avremo l’onore di contare come gradito ospite del pubblico l’avv.to Carla Sapino presidente dell’associazione culturale Panta Rei, associazione piemontese vivace e attiva con la quale abbiamo fiducia di intavolare per i prossimi anni una stretta e proficua collaborazione.

Prenota subito il posto per te e per i tuoi amici : 3762108263 via WhatsApp