Alba: sopralluogo congiunto di Comune e Provincia a tutti gli istituti superiori cittadini

Ieri mattina, martedì 8 aprile, il sindaco ha accompagnato il presidente della Provincia e il Consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica, recentemente nominato, in visita a tutti gli istituti superiori cittadini che sono, al contrario degli altri plessi, di competenza della Provincia.

Con loro i tre assessori comunali all’Istruzione, alle Opere pubbliche e alle Politiche giovanili, uno dei Consiglieri comunali di opposizione, studente, e i tecnici comunali e provinciali.

Il percorso è partito dal Liceo classico Govone, per poi proseguire in centro con l’Istituto Cillario e il Liceo Da Vinci. Quarta tappa, il Liceo artistico Gallizio e il Liceo scientifico Cocito che condividono lo stesso edificio nella Zona H, per concludere la visita con l’Istituto tecnico Einaudi e la Scuola enologica Umberto I.

La riunione è stata l’occasione per mettere in contatto le scuole e i rispettivi dirigenti con il Consigliere provinciale con la delega all’Edilizia scolastica e fare il punto su tutti gli interventi di manutenzione necessari e più urgenti. Sono state raccolte le diverse segnalazioni, ma si è anche parlato degli spazi da poter mettere a disposizione, visto che gli istituti superiori albesi sono molto attrattivi e un punto di riferimento per tutto il territorio, con iscrizioni in forte crescita.