Primi posti assoluti per il chitarrista Nicolò Bertano e il Duo Guión formato con Gabriele Viada al Concorso Internazionale “Giulio Rospigliosi”

Un altro grande successo per il chitarrista Nicolò Bertano, che ha vinto il primo premio assoluto nella categoria D fino ai 21 anni in Chitarra al 29° Concorso Chitarristico “Rospigliosi” di Lamporecchio, in provincia di Pistoia.

Nella formazione di musica da camera, il Duo Guión, chitarra e fisarmonica, ha ottenuto il primo premio all'International Chamber Music Competition Giulio Rospigliosi. Nella categoria partecipavano duo, trii, quartetti d’archi e ensemble di fiati provenienti da Italia, Austria, Svizzera e Polonia.

Nicolò Bertano, originario di Borgo San Dalmazzo, studia al Conservatorio di Lucca sotto la guida del maestro Giampaolo Bandini, mentre Gabriele Viada, di Cuneo, prosegue la sua formazione presso il Conservatorio di Aosta con il maestro Ezio Ghibaudo.