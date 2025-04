Mantra crolla del 90% in poche ore. È il momento di puntare su crypto presale come Bitcoin Bull

Nel panorama delle criptovalute, volatilità e rischio procedono spesso di pari passo, ma il crollo repentino di Mantra (OM) ha colto anche gli osservatori più esperti impreparati. In meno di due ore, il valore di mercato del token ha registrato una perdita superiore al 90%, passando da oltre 6 dollari a meno di 1.

Tale evento ha generato un’ondata di incertezza tra gli investitori e ha sollevato interrogativi rilevanti sul futuro del progetto e sulla sicurezza dei mercati legati alla tokenizzazione di asset reali (RWA). Inoltre, in mancanza di una spiegazione ufficiale univoca, si sono moltiplicate le ipotesi, dalle liquidazioni forzate a un attacco informatico, fino a sospetti più gravi di una truffa interna.

In questo clima di sfiducia, l’attenzione si è spostata verso alternative emergenti nel settore delle criptovalute, in particolare verso nuove crypto in prevendita come Bitcoin Bull, che propongono meccanismi semplici e trasparenti per attrarre investitori alla ricerca di nuove opportunità in un mercato ora più che mai instabile.

Il crollo di Mantra: tra ipotesi di truffa e vulnerabilità sistemiche

Il collasso di Mantra OM rappresenta uno degli episodi più drastici registrati nell’ecosistema crypto nel 2025. L’ecosistema Mantra, noto per la sua infrastruttura di Layer 1 focalizzata sulla tokenizzazione di asset reali (RWA), si è trovato improvvisamente travolto da una spirale ribassista, innescata – secondo le dichiarazioni ufficiali – da “liquidazioni sconsiderate”.

Il valore del token ha toccato un minimo di 0,37$ dopo aver superato, poche ore prima, la soglia dei 6$, per poi attestarsi provvisoriamente intorno agli 0,8$. L’improvvisa caduta ha causato miliardi di dollari di perdite e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei meccanismi di scambio centralizzati, spesso opachi nei loro processi decisionali e operativi.

Sebbene il team Mantra abbia smentito fermamente qualsiasi coinvolgimento in operazioni scorrette o “rug pull”, rimane il fatto che l’allocazione dei token del team risulti ancora vincolata on-chain, elemento che sembrerebbe fornire una parziale difesa.

La narrazione ufficiale sottolinea che le posizioni sono state chiuse in automatico, senza alcuna notifica, evidenziando una gestione del rischio del tutto inadeguata in condizioni di leva finanziaria elevata.

Quindi, il settore RWA si trova ora davanti a una crisi di fiducia che rischia di compromettere la sua crescita. Gli analisti più cauti, come quelli di Tiger Research, hanno sospeso ogni commento, in attesa di chiarimenti che potrebbero emergere solo nel corso delle prossime settimane.

Infine, la risposta della community ha rivelato una polarizzazione crescente. Da un lato, utenti disillusi e fortemente danneggiati, dall’altro sostenitori che difendono i fondamentali del progetto, pur ammettendo errori di comunicazione e gestione.

Bitcoin Bull: una proposta alternativa che premia la fiducia

A fronte del recente crollo di Mantra, molti investitori stanno orientando la propria attenzione verso progetti emergenti in fase di prevendita, percepiti come opportunità più sicure e trasparenti.

Tra questi spicca Bitcoin Bull (BTCBULL), una nuova iniziativa costruita con un meccanismo premiante diretto e facilmente comprensibile. Il cuore del progetto è semplice: ogni volta che Bitcoin supera un precedente massimo storico, i possessori di BTCBULL ricevono direttamente una distribuzione in Bitcoin.

Questo sistema si distacca nettamente dalle logiche complesse tipiche della DeFi e del mining, proponendo invece una struttura chiara che incentiva la partecipazione senza richiedere competenze tecniche avanzate.

Il progetto punta a intercettare una domanda crescente di strumenti crypto che, a differenza di numerosi token la cui performance è legata a variabili complesse e poco controllabili, sono in grado di stabilire un rapporto diretto tra il successo di Bitcoin.

Dal punto di vista della tokenomics, BTCBULL si presenta come un progetto deflazionista, con una fornitura massima limitata e distribuzione in fasi calibrate. L’obiettivo è quello di creare scarsità e stimolare una domanda progressiva durante le fasi di lancio, incentivando l’acquisto anticipato e la detenzione a lungo termine.

Oltre agli aspetti economici, Bitcoin Bull si distingue per un approccio comunicativo trasparente e orientato alla comunità. Non a caso, la presale ha attirato l’attenzione di molti influencer del mondo crypto.

In generale, l’interesse crescente verso BTCBULL segnala una possibile evoluzione delle preferenze degli investitori, ora più inclini a privilegiare iniziative semplici, premianti e verificabili, in grado di riconnettere fiducia e rendimento nel cuore dell’ecosistema crypto.

