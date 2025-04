Bra, l’Albero Inverso invita alla 5ª edizione del Concorso di disegno dal vivo

L’arte torna protagonista a Bra con la 5ª edizione del concorso di disegno dal vivo promosso dall’associazione culturale l’Albero Inverso.

Un evento che darà vita a un’esplosione di colori ed emozioni domenica 4 maggio, dalle ore 10 alle ore 17.30, presso il Museo Civico di Palazzo Traversa (via Parpera, 4).

I partecipanti potranno scegliere un soggetto all’interno delle sale espositive e farsi ispirare dall’architettura museale con i volontari dell’Associazione e del Museo che saranno a disposizione per tutta la durata dell’evento.

La manifestazione culminerà nella suggestiva esposizione dei disegni con una giuria qualificata che decreterà i vincitori e ci saremo anche noi di Targatocn! I premi saranno gentilmente offerti dagli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

Per chi non lo sapesse, l’Albero Inverso è una realtà tutta al femminile, composta da Paola Marengo, Emilia Cerrina, Paola Filigheddu e Daniela Melotti, che dal 2013 si propone di promuovere “il fare Arte” (la pittura in particolare) e di renderla alla portata di tutti.

Se l’idea vi stuzzica, fermatevi a leggere info e regolamento sulla pagina Facebook dell’associazione l’Albero Inverso. Quota d’iscrizione: 15 euro adulti, 10 euro bambini e ragazzi. Prenotazione entro il 28 aprile, telefonando al numero 333/4047601 (Daniela) o inviando una mail ad alberoinverso@gmail.com. Allora, che state aspettando?