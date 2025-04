Alba: Festa di Primavera e nuove iniziative nei Centri Anziani del Comune

Domenica 13 aprile, in via Rio Misureto, si è svolta con grande successo la Festa di Primavera dei Centri anziani del Comune, un’occasione speciale di ritrovo per tutta la comunità. Il clima di condivisione, serenità e voglia di stare insieme ha reso la giornata indimenticabile.

Il pranzo comunitario e il pomeriggio musicale, a cui hanno presenziato anche il Sindaco di Alba e l’Assessora alle Politiche sociali, hanno visto la partecipazione di numerose persone. Un contributo è arrivato dai bambini del Nido comunale di Alba, l’Ippocastano, che hanno realizzato coloratissimi disegni. Con l’aiuto del gruppo del bricolage del mercoledì, questi disegni sono diventati fiori e farfalle, decorando i locali con un’aria di festa e primavera.

Le attività dei Centri comunali proseguono con entusiasmo. Sono stati avviati nuovi laboratori creativi, ancora aperti a chi desidera partecipare e prenotarsi. Il laboratorio di narrazione teatrale continua a coinvolgere e commuovere, portando alla luce emozioni profonde e talenti nascosti. Recentemente si è tenuto un incontro con un nutrizionista, molto apprezzato dai partecipanti. Nel mese di maggio sarà organizzato un secondo incontro formativo.

Il 26 aprile partirà il primo gruppo per i soggiorni marini a Finale Ligure, mentre il 5 maggio seguirà il secondo gruppo, diretto a Diano Marina. Restano ancora alcuni posti disponibili a per il primo turno. per informazioni contattare l’Ufficio di via G. Govone, 11 – 0173/292272

Venerdì 11 aprile si è svolta una gita ai Musei Reali di Torino. Il tempo primaverile ha accompagnato tutta la giornata e il gruppo, grazie a una guida esperta, ha potuto scoprire i tesori del centro storico torinese. Una seconda uscita è prevista per il 23 maggio.

Nei prossimi mesi saranno organizzati tornei di carte, biliardo e bocce nei centri, per creare sempre più occasioni di incontro e socialità. Le attività saranno pensate per rispondere a diversi interessi, così da coinvolgere il maggior numero possibile di persone.

La Festa di Primavera è stata anche un’occasione per ringraziare i tanti volontari che, a vario titolo, collaborano alla gestione e all’organizzazione delle iniziative. Il Comune di Alba desidera rilanciare il gruppo del servizio civico volontario, attivo nel teatro, nella biblioteca, nel Piedibus, nei Centri anziani, nelle manifestazioni e nelle mostre. Chiunque abbia qualche ora da dedicare, anche saltuariamente, può rivolgersi all’Ufficio Anziani in via G. Govone, 11.

In un tempo in cui la solitudine può colpire in particolare le persone più fragili, i Centri comunali di incontro si confermano luoghi preziosi di socialità, ascolto e condivisione. L’Amministrazione comunale intende continuare a promuovere attività inclusive, capaci di rafforzare i legami comunitari e valorizzare ogni età della vita.

Per aderire alle attività dei Centri di incontro del Comune di Alba è possibile sottoscrivere una tessera presso gli uffici dei Servizi sociali, in via G. Govone, 11. – 0173/292272