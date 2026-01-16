Fossano alla ricerca di un nuovo consigliere di amministrazione per la Fondazione Culturale Artea: avviso in scadenza il 26 gennaio

A inizio mese di gennaio il Comune di Fossano ha pubblicato un avviso pubblico per designare un rappresentante all’interno del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea.

L’Artea è una fondazione partecipata da Regione Piemonte e Comune di Cuneo che valorizza e promuove il patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico attraverso mostre, rassegne letterarie, festival musicali e spettacoli dal vivo. In questa realtà rientra anche Fossano, come membro dell’assemblea dei sostenitori nel promuovere le varie iniziative.

L’articolo 11 comma 2 dello Statuto della Fondazione recita che “i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza in materia di organizzazione e gestione nel settore delle attività culturali o nel campo dell’amministrazione aziendale”. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 dello stesso Statuto, inoltre, “i componenti degli organi svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso”.

Per candidarsi, tutti coloro che possiedono i requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale, adeguati alle caratteristiche specifiche dell’attività, dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato e indirizzate al sindaco di Fossano, entro le 15 di lunedì 26 gennaio.

Il tutto devono avvenire tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo fossano@cert.ruparpiemonte.it o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fossano, via Roma 90.

Le stesse domande dovranno contenere curriculum vitae; copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento equivalente in corso di validità.

L’ avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Fossano. Per ulteriori informazioni, i candidati possono rivolgersi all’Ufficio Organi Collegiali al numero 0172/699690.