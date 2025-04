Anche il Comune di Caramagna Piemonte aderisce alla Solar Valley

Durante il consiglio comunale di ieri, giovedì 17 aprile, il Comune di Caramagna Piemonte ha deliberato all’unanimità l’adesione alla CER Nazionale Solar Valley, comunità energetica ente del terzo settore senza scopo di lucro con sede a Santo Stefano Belbo (CN) e promotrice della transizione energetica attraverso il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e imprese.

L’ingegner Antonio Prunotto, socio fondatore, presente all’assemblea, ha specificato le potenzialità e le opportunità per aziende e cittadini che offre oggi l’ingresso in una comunità energetica Ente del Terzo Settore dotata di personalità giuridica, riconosciuta ufficialmente dalla Regione Piemonte, e con proprio statuto già validato dal GSE. Questo riconoscimento rappresenta una garanzia fondamentale per enti pubblici, imprese e soggetti privati: aderendo alla comunità, non si assumono alcuna responsabilità patrimoniale.

La Solar Valley, costituita il 7 marzo 2023, permette di raccogliere adesioni di impianti già realizzati sul territorio con attivazione successiva a tale data. Poche comunità in Italia possono inserire nelle proprie configurazioni impianti allacciati a partire dal 2023. Avendo già raccolto oltre 3MW di impianti sulla Cabina Primaria di Racconigi e oltre 1MW su quella di Sommariva del Bosco, Solar Valley è in grado una volta raccolte le adesioni dei consumatori di presentare al GSE la richiesta di incentivazione per entrambe le configurazioni.

Caramagna Piemonte si trova a ridosso delle due cabine di distribuzione di Sommariva del Bosco e Racconigi e Solar Valley sarebbe l’interfaccia ideale per la ridistribuzione degli incentivi. Una parte degli incentivi definiti eccedenze potranno essere impiegati per finanziare progetti sociali sul territorio. Tali risorse saranno infatti destinate a progetti di interesse collettivo, definiti dalle amministrazioni pubbliche aderenti alla Comunità Energetica, come già avviene con successo in altri territori dove Solar Valley è attiva e operativa da tempo.

“Solar Valley ha scelto una suddivisione degli incentivi equa tra consumatori e produttori – ha spiegato Prunotto – destinando a ciascuno il 45% degli incentivi proporzionalmente alla propria energia condivisa. Il Comune di Caramagna Piemonte entrerà nel comitato della sezione locale di Solar Valley che deciderà come utilizzare sul territorio la parte degli incentivi da destinare ad opere sociali”.

I progetti di comunità energetica sviluppati e promossi da Solar Valley hanno l’obiettivo di permettere di autoprodurre e consumare la propria energia pulita a Pubbliche Amministrazioni, cittadini, attività commerciali ed imprese, in particolare per coloro che non possono installare un proprio impianto fotovoltaico, perché ad esempio abitano in condominio, sono in affitto o hanno vincoli storico-architettonici, dando così a tutti la possibilità di ridurre il caro bollette. In questo modo chiunque, realizzi un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione o azienda lo possa mettere in condivisione ottenendo un contributo aggiuntivo, “aiutando” anche chi l’impianto non può realizzarlo.

La scelta del comune di Caramagna Piemonte di partecipare a questa Comunità Energetica, ha il significato di contribuire alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di partecipare attivamente alla propria filiera energetica, mettendosi al riparo in un mercato in continua evoluzione e di premiare una realtà che include oltre 200 enti locali e migliaia tra privati e imprese, vincitrice a Maggio 2024 del 1° premio nazionale per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) con la configurazione già realizzata “CER Monferrato” .

Nel mese di maggio si terrà la prima serata informativa, organizzata dal Comune di Caramagna Piemonte, nella quale verranno presentate alla popolazione ed alle imprese del territorio i benefici dell’adesione alla Comunità Energetica Solar Valley.

L’adesione a Solar Valley è semplice e veloce, tramite il portale https://solar-valley.it/ e la sezione Iscriviti.