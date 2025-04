Bra: modifiche temporanee alla viabilità in un tratto di via Barbacana e in via beato Valfrè

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento del palazzo comunale di Bra, viene introdotto un divieto di transito nel tratto di via Barbacana che va dall'incrocio con via Bonino sino a piazza Caduti per la Libertà, dalle 14 alle 17 di mercoledì 23 aprile.

Durante tale orario, sarà istituito anche il divieto di sosta sui due parcheggi antistanti l'ingresso comunale (parcheggio disabili e carico/scarico).

I residenti nel tratto in questione potranno circolare in doppio senso di marcia, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, solamente per accedere a luoghi privati di sosta.

Sarà contestualmente chiusa al transito anche via Beato Valfrè (eccetto residenti). In caso di termine anticipato dell’intervento, il cantiere verrà smantellato e la strada lasciata nuovamente libera al pubblico utilizzo.