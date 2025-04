Tre volontari della Croce Rossa di Mondovì in partenza per Roma per i funerali del Papa

Tre volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Mondovì - sono partiti alla volta di Roma per prestare servizio in occasione dei funerali del Santo Padre.

I volontari raggiungeranno la Capitale per unirsi alle centinaia di operatori CRI provenienti da tutta Italia.

Il loro compito sarà quello di garantire supporto sanitario e logistico durante le cerimonie solenni, in un momento di profonda rilevanza per la comunità cattolica e per l'intero Paese.

"La presenza dei nostri volontari in un momento così solenne rappresenta per noi un grande onore e un'importante responsabilità - dichiara il Presidente del Comitato CRI di Mondovì - Saranno portavoce non solo della nostra comunità, ma anche dei valori fondamentali della Croce Rossa: umanità, neutralità e spirito di servizio".