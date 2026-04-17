Viabilità pericolosa, a Spinetta mancano anche gli attraversamenti pedonali. Il Prefetto: "Allo studio soluzioni per pedoni e ciclisti"

Il tema della viabilità di Spinetta è da tempo oggetto di interesse per la nostra testata.

Ne abbiamo scritto spesso, sollecitati dal presidente del Comitato di quartiere, nonché della Consulta, Antonio Merlino, con il quale siamo stati nei punti più pericolosi della piccola frazione dell'Oltregesso, chiusa da ogni lato da strade ad alto scorrimento. La Bovesana verso Boves e la strada provinciale verso Mondovì, dove non ci sono passaggi pedonali né piste ciclopedonali.

L'ultima volta che ce siamo occupati risale a fine gennaio scorso, quando sulla rotonda che tutti conoscono come "rotonda di Massucco", la più grande della zona, venne investito un ciclista.

Merlino aveva preso carta e penna e aveva scritto alla Prefettura, al Comune di Cuneo e alla Provincia.

Non aveva usato mezzi termini, definendo quell'incidente, che comunque non aveva avuto conseguenze serie per il ciclista, una tragedia annunciata.

Conseguenza, così aveva scritto, di scelte amministrative che non hanno tenuto adeguatamente conto delle esigenze di sicurezza.

Nei giorni scorsi è arrivata la risposta della Prefettura che, seppur interlocutoria, apre a qualche prospettiva.

Il Prefetto informa infatti il presidente del Comitato di quartiere Merlino che il Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia, sta attualmente lavorando alla progettazione di un percorso ciclopedonale e al riordino dei parcheggi e degli accessi lungo la Strada Provinciale 422, nel tratto che collega la rotonda teatro dell’incidente al territorio di Beinette, fino al raccordo con l’area del centro commerciale “Grande Cuneo”.

L’obiettivo è garantire un collegamento sicuro e continuo per pedoni e ciclisti, riducendo in modo strutturale il rischio di incidenti.

Per quanto riguarda invece il collegamento ciclopedonale tra la frazione Spinetta, la Circonvallazione Bovesana e la Strada Provinciale 5, l’amministrazione comunale sta valutando tre diverse soluzioni tecniche.

Si tratta, al momento, di ipotesi ancora in fase di elaborazione, che tengono conto dei vincoli infrastrutturali, della conformazione delle strade e delle esigenze di sicurezza.

Una volta definiti, i progetti saranno sottoposti alla valutazione della Provincia per arrivare a un’approvazione condivisa. Secondo quanto comunicato, si prevede di giungere a una soluzione definitiva entro la fine della primavera.