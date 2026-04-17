Limitazioni temporanee al traffico sulla Statale 231 "di Santa Vittoria" ad Alba e Asti

Per consentire interventi tecnici sul tracciato stradale di competenza dell’Autostrada A33 Asti-Cuneo, sabato 18 aprile la statale 231 “di Santa Vittoria” sarà temporaneamente chiusa al traffico in direzione Alba/Cuneo per un tratto di circa 2,5 km all’altezza dello svincolo di corso Savona, ad Asti. La chiusura sarà in vigore dalle 9:30 alle 12:30 del mattino.
Durante la chiusura la circolazione in direzione Alba/Cuneo sarà deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di corso Savona con rientro in A33 a Isola d’Asti.
Inoltre, per consentire all’Amministrazione provinciale di Cuneo di eseguire in sicurezza la manutenzione delle barriere laterali sul Ponte di Nassiriya, ad Alba, sabato 18 e domenica 19 aprile sarà provvisoriamente chiusa al transito la rampa di immissione dalla SS231 (Mussotto) sulla provinciale 3 per chi procede in direzione Alba Centro/Roddi.
Per effetto della chiusura la circolazione in direzione Alba Centro/Roddi sarà indirizzata sulla tangenziale di Alba in direzione Asti con inversione di marcia per Alba Centro/Roddi allo svincolo di Alba Est/Mogliasso.