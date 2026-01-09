Nuovo corso di disostruzione pediatrica all’asilo nido di Racconigi

Giovedì 22 gennaio il Nido d’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” di Racconigi, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Quadrifoglio, propone un incontro dedicato alle manovre di disostruzione pediatrica, nell’ambito del progetto “Bimbi Sicuri”. Appuntamento in via Ferruccio Ton 3, dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

L’incontro, che prevede una parte teorica e una parte pratica, sarà a cura di Mario Caldera, istruttore nazionale di rianimazione e defibrillazione e istruttore 118.

I temi trattati nel corso della lezione saranno i seguenti: soffocamento, manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche, cibi e oggetti pericolosi, sicurezza in casa, regole sulla nanna sicura, sicurezza in auto, chiamata ai soccorsi e parametri vitali.

“L’incontro, aperto a tutti i cittadini e non solo alle famiglie che frequentano il servizio di asilo nido, rappresenta un’importante opportunità di formazione e prevenzione. Imparare come agire correttamente in caso di emergenza può davvero fare la differenza e, in alcuni casi, salvare una vita. Per questo invitiamo a partecipare non solo i genitori, ma anche nonni, insegnanti, educatori e chiunque voglia acquisire strumenti utili per la sicurezza dei più piccoli”, commenta la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio.