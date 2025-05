PalaTanaro, il Comune conferma la gestione diretta: “Serve garantire accesso a tutte le associazioni”

Nessuna gara d’appalto all’orizzonte per la gestione della palestra PalaTanaro. Il Comune di Alba intende proseguire nella gestione diretta dell’impianto, confermando la linea attuale anche in vista della programmazione della prossima stagione sportiva. A chiarirlo è stato l’assessore Davide Tibaldi, rispondendo in Consiglio comunale a un’interpellanza del consigliere di minoranza Massimo Reggio

“La palestra è gestita dal Comune e intendiamo continuare così - ha affermato Tibaldi - salvo non si presentino grandi opportunità. Il nostro obiettivo è garantire la fruizione degli spazi sportivi a tutte le realtà del territorio, senza distinzioni o privilegi”.

L’assessore ha spiegato che in queste settimane gli uffici stanno procedendo a raccogliere le richieste delle associazioni sportive per l’utilizzo dell’impianto. L’idea è costruire un calendario condiviso, basato sulle esigenze delle varie discipline, per assicurare una distribuzione equa e funzionale degli spazi disponibili.

Nel suo intervento di replica, il consigliere Reggio ha rilanciato l’ipotesi di una commissione consiliare dedicata agli impianti sportivi, utile a fare chiarezza anche sulla situazione delle convenzioni in scadenza. “I nostri impianti sono di qualità e meritano un confronto aperto. Serve trasparenza per permettere alle società di pianificare al meglio il proprio lavoro”, ha osservato.