"Anatomia di un arrivo": diritti umani e migrazioni raccontati ai ragazzi dell’Itis "Rivoira" di Verzuolo

Le classi 4ª F, G, L dell’istituto Denina-Pellico-Rivoira, sede Itis di Verzuolo, hanno partecipato ad un incontro con alcuni operatori della Caritas sul tema dei diritti umani e delle migrazioni.

Pietro Rosano, giovane e promettente attore, doppiatore, narratore indipendente, ha recitato il monologo “Anatomia di un arrivo”, opera della scrittrice Francesca Dentis.

Ispirato a storie vere di persone di origine africana, fuggite dai loro Paesi, passate attraverso le carceri libiche e la traversata del Mediterraneo, approdate in centri di accoglienza in cerca di un futuro libero e migliore, voci di un passato doloroso, con un presente incerto e un futuro “vuoto”. Le “puntate” della storia, alternate con riflessioni degli altri ospiti (Matteo Cottura, Caritas di Saluzzo, Nicolò Cassano, Caritas di Cuneo, Giulia Filippi, Caritas di Fossano), hanno coinvolto gli ascoltatori per la loro drammaticità e per la recitazione appassionata del narratore.

L’incontro ha concluso il "Progetto Legalità 2024-25", organizzato dalla professoressa Patrizia Isnardi, che ha portato i ragazzi a confrontarsi sui temi dei diritti umani, il lavoro legale e illegale, il caporalato, le migrazioni, guidati da Elena Pagnoni, appassionata e competente operatrice Caritas di Saluzzo.