In concerto l'Orchestra di Fiati del Liceo Musicale di Cuneo e delle Bande Giovanili al Festival della Montagna

Sabato 10 maggio, nell’ambito dell’atteso Festival della Montagna di Cuneo, avrà luogo un concerto straordinario che promette di arricchire l'offerta culturale del territorio. L’evento si svolgerà presso la Sala San Giovanni a Cuneo, con inizio fissato per le ore 17. La partecipazione al concerto è gratuita fino a esaurimento posti, un’opportunità da non perdere per tutti gli amanti della musica.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale di Cuneo, un ensemble noto per la sua preparazione e il talento dei giovani musicisti che ne fanno parte. L’orchestra, diretta dal maestro Domenico Cera, porterà sul palco una selezione di brani di significativa rilevanza musicale, offrendo al pubblico un assaggio del repertorio che affascina e coinvolge, dai classici ai pezzi contemporanei.

A rendere l’evento ancora più speciale, sarà la partecipazione della Banda Giovanile di Dogliani, sotto la direzione del maestro Osvaldo Boggione. Questo sodalizio tra le diverse realtà musicali locali rappresenta un momento unico di condivisione e collaborazione tra giovani talenti, i quali avranno l'opportunità di esibirsi insieme, creando un esperimento sonoro di grande armonia e coesione. Inoltre, ci saranno anche i giovani musicisti della Banda di Bernezzo, che contribuiranno a questa esperienza collettiva.

Il progetto, fortemente voluto dai direttori Domenico Cera e Angelo Vinai, si propone non solo di far ascoltare buona musica, ma anche di promuovere i valori di partecipazione e integrazione. La musica, infatti, ha il potere di unire, permettendo ai ragazzi di diverse realtà di collaborare, confrontarsi e crescere insieme. Questo evento rappresenta un passo importante nel percorso formativo dei giovani musicisti, offrendo loro una piattaforma per affinare le proprie abilità e vivere l’emozione di suonare in una grande formazione.

L'organizzazione del concerto è frutto della collaborazione tra le istituzioni scolastiche e Promocuneo, che si distingue per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e musicale della provincia di Cuneo. Grazie a questa sinergia, il Festival della Montagna porta avanti la sua missione di promuovere eventi che non solo intrattengono, ma educano e arricchiscono il tessuto sociale locale.

"Invitiamo tutti a partecipare a questo concerto – dicono i responsabili del Liceo Musicale cuneese –, che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese. Che siate appassionati di musica o semplicemente curiosi di scoprire il talento dei giovani artisti della nostra area, questo evento offre qualcosa di speciale per tutti. Non mancate quindi all’appuntamento di sabato 10 maggio, per vivere insieme la bellezza della musica in un contesto suggestivo, immersi nell’atmosfera magica del Festival della Montagna. La vostra presenza sarà fondamentale per sostenere questi giovani talenti e contribuire a un evento che celebra la cultura e la comunità".