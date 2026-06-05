A Magliano Alpi (Cuneo) è in programma il 4º Raduno Camion

La zona industriale di Magliano Alpi (Cuneo) si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati: sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 torna il 4º Raduno Camion, manifestazione aperta al pubblico con esposizione, momenti conviviali e iniziative pensate anche per le famiglie.

L’evento è organizzato da Gli Amici di Sant’Albano Stura, insieme a Ballario Trasporti S.r.l., FAI Associazione Trasporti di Cuneo e Gruppo Picchio Rosso.

Il programma entra nel vivo già da sabato:

ore 10:00 è previsto l’inizio dell’esposizione camion, con una giornata che prosegue fino al pomeriggio

ore 17:00 è fissata la chiusura dell’entrata camion

ore 20:30 spazio alla cena su prenotazione con menù dedicato

Domenica 14 giugno si riparte presto:

ore 7.30 colazione

ore 9.30 assemblea FAI , e un momento che dà un significato particolare alla giornata:

, e un momento che dà un significato particolare alla giornata: ore 12.00 la benedizione dell’autista con Don Mario Biker . Poi,

con . Poi, ore 13.00 il pranzo sociale e nel pomeriggio,

e nel pomeriggio, ore 15.00 la premiazione con tre categorie che fanno sempre discutere e sorridere: camion più illuminato all’esterno, più serigrafico e con l’interno più personalizzato.

Non mancheranno le proposte per chi arriva con la famiglia: per tutta la durata della manifestazione il Gruppo Picchio Rosso curerà lo street-food e saranno disponibili gonfiabili per i bambini.

Durante la mattinata sarà festeggiato il 25º anniversario della FAI Associazione Trasportatori Cuneo, con un momento di confronto pubblico che affronta temi attuali per l’autotrasporto, come infrastrutture, valichi e collegamenti strategici tra Cuneo e Francia.