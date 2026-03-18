Monticello d’Alba canta la primavera con il “Canté J’Euv dj’Amis”

Sabato prossimo, Monticello d’Alba si trasformerà nel cuore pulsante del folklore piemontese. Torna infatti l’atteso appuntamento con il “Canté J’Euv dj’Amis”, giunto alla sua quarta edizione, grazie alla collaborazione attiva tra le Pro Loco di Monticello d'Alba, Sanfrè, Ceresole d’Alba e Pocapaglia.

Un’unione di forza che ha l’obiettivo di preservare e celebrare l'antica usanza del "questuare le uova", un rito di passaggio che saluta l'inverno e accoglie la primavera tra canti e convivialità. La manifestazione aprirà ufficialmente alle ore 18:00 con un momento di grande valore simbolico e sociale. Saranno infatti centinaia di bambini, provenienti dai quattro istituti scolastici dei comuni coinvolti, a dare il via alle celebrazioni.

I piccoli cantori si esibiranno in canti popolari tramandati di generazione in generazione, dimostrando come l'antica usanza della "questua delle uova" sia più viva che mai anche tra i giovanissimi. Al calar del sole, l'atmosfera si scalderà ulteriormente.

Oltre ai quattro gruppi ufficiali delle rispettive Pro Loco (la Muntisela – J’Amis ëd Sanfrè - i Ceresulin – Gruppo spontaneo di Pocapaglia), la piazza sarà invasa da numerosi gruppi spontanei provenienti da ogni angolo del Piemonte: i Marentin, J’Amis d’la Crica, Scapà da Cà, Corale Gat Ross, Isola Verde e Stick. Fisarmoniche, chitarre e voci si alterneranno per animare la serata con l'allegria tipica della tradizione piemontese.

Ad accompagnare le note, non mancherà l'eccellenza culinaria locale curata dalle Pro Loco, che trasformerà la serata in un percorso sensoriale tra i sapori autentici delle Langhe e del Roero.