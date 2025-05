A Centallo un pomeriggio di balli occitani per solidarietà

L’Associazione LVIA organizza, con il patrocinio del Comune di Centallo, un pomeriggio di balli occitani sulla musica del gruppo Sousboius Quartet.

«La nostra band è presente sulla scena dei balli folk e occitani da più di venti anni, ha suonato in svariate occasioni di cultura e svago all'insegna della musica popolare in provincia e oltre», dichiara Roberto Fresia, membro del gruppo. «La band propone un repertorio di musiche e danze molto vasto, a cominciare dalle danze tipiche della cultura occitana delle nostre vallate di montagna (val Varaita, Vermenagna, Po e Chisone soprattutto), e delle regioni d'oltralpe, fino alle danze dei Paesi baschi. Sousboius Quartet ha inoltre in repertorio anche danze del folk europeo che accontentano i gusti di un pubblico più esigente». La formazione musicale è composta da: Roberto Fresia all' organetto diatonico, Helga Niederwald al violino, Gigi Boninsegna alla chitarra e Toto Zanini alle percussioni.

Sarà l’occasione di partecipare ad una carrellata ininterrotta di danze dalla durata di circa tre ore con intento benefico: le offerte raccolte, infatti, andranno a sostenere i progetti dell’Associazione LVIA per garantire l’accesso all’acqua e lo sviluppo agricolo in Kenya, nella contea di Isiolo. Si tratta di un territorio arido, afflitto da povertà e malnutrizione dove l’Associazione nata a Cuneo nel 1966 è presente da circa 12 anni e lavora insieme alla popolazione locale per costruire pozzi, impianti di irrigazione e contribuire allo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento di bestiame, soprattutto ovi-caprini e cammelli.

L’appuntamento con la musica occitana e con la solidarietà è per domenica 18 maggio al Pala CRF di Centallo (viale Carpano, 10) dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso a offerta libera. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione LVIA allo 0171696975.