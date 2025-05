Bra, addio ad Angelica, la bimba che lottava contro la leucemia

Alla fine ha dovuto arrendersi. La piccola Angelica Panuccio di Bra aveva 14 anni e da tempo lottava contro la leucemia, che ha cercato di combattere con tutte le sue forze di bambina. Ce l’aveva messa tutta. Se ne è andata il 9 maggio scorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove era ricoverata per sottoporsi alle cure.

Nel dolore più profondo la mamma Federica, il papà Vincenzo, le nonne Antonietta e Girolama, amici e tanti parenti. L’Istituto Comprensivo Bra 2, l’ha ricordata con questo post su Facebook: «Siamo stati troppo fortunati a conoscerti, ad amarti, a vivere la bella persona che eri! Ma forse eri troppo speciale per questa terra… Arrivederci piccola grande donna: tutta la scuola si stringe attorno alla tua famiglia condividendo questo immenso dolore, ma noi tutti lo sappiamo bene che “Non è morto chi vive nel cuore di chi resta” (Talmud)». Parole da cui traspare un indescrivibile dolore, un amore senza fine e anche tanta ammirazione per la fanciulla volata via troppo presto.

Tante persone hanno voluto stringersi alla famiglia che invita, chi volesse, a fare donazioni in nome di Angelica per i bambini oncologici nelle varie associazioni. Il cordoglio è passato attraverso decine di post sui social dedicati alla bimba, a quel piccolo angelo che tutti ricordano per il suo straordinario sorriso e la gioia di vivere.

Una comunità che sicuramente parteciperà numerosa sia al Rosario di domenica 11 maggio, alle ore 17, nel Santuario della Madonna dei Fiori, sia al rito funebre che sarà celebrato lunedì 12 maggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo. L’ultimo abbraccio prima dell’addio.