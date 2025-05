Ritorna la Sagra degli IN: Festival a Cossano Belbo

A Cossano Belbo torna la Sagra degli IN

Torna la Sagra degli IN, l'evento enogastronomico più atteso della comunità di Cossano Belbo.

Venerdì 16 e sabato sera 17 maggio, il centro storico del paese si trasformerà in un luogo di incontro e divertimento per giovani e famiglie Durante i due giorni di festa, gli ospiti potranno godere di una vasta offerta gastronomica e dei vini di langa, con intrattenimento per tutte le età.

La Sagra degli IN è il Festival della cucina tipica piemontese, un'occasione unica per riunirsi con amici e familiari e vivere momenti di gioia e convivialità.

Venerdì 16 maggio dalle ore 19 apertura stand Gastronomici con TajarIN, antipasti tipici piemontesi, grigliata mista e dolci e dalle 22 “Voglio Tornare negli anni '90” musica, animazione e cocktail party.

Sabato 17 maggio dalle 18, Fulvio Marino e la Pizza del MulIN, con prenotazione obbligatoria, IN tavola con lo gnocco fritto di Daniele Persegani, la piadina gourmet coi sapori delle Langhe di Cristina Lunardini e i risotti d'autore di Sergio Barzetti.

Nel paese Cena Itinerante ad opera dei volontari cossanesi, con i piatti "IN" della tradizione piemontese.

Il Buon VIN dei produttori vitivinicoli di Cossano Belbo. INtrattenimento musicale con Gli Anni d'Oro (tributo a Vasco, Ligabue ed 883), Sciarada Rock Party Band ed i canti popolari dei Pjitevarda. Teatro IN strada con la Compagnia Fratelli Ochner. L'animazione storica della Proloco INcisa 1514

Dalle ore 22.30 spettacolo pirotecnico e DJ set con Mauro Vay e Cocktail Party. Servizio Navetta per entrambe le serate dalle ore 17.30 alle ore 1.00

Per maggiori informazioni: 327 384 8285 sagra@prolococossanobelbo.it https://prolococossanobelbo.it/