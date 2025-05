Bra, il melologo di Attilio Piovano con Cynthia Burzi conquista il Caffè letterario di Albedo

Sold out per il Caffè letterario di Albedo, che si congeda in vista dell’estate. Si è tenuta giovedì 15 maggio la serata del consueto attesissimo evento mensile del Nuovo Braidese in una sala gremita, fra applausi ed emozione.

Ospite nel salotto di BrArte, a Bra, lo scrittore e musicologo Attilio Piovano, nome noto nel panorama musicale torinese, insegnante al Conservatorio, già scrittore di saggistica musicale, che nel 2024 si è cimentato con un romanzo dai risvolti psicologici.

Fra letture di brani del suo libro “Il tatuaggio della farfalla” magistralmente interpretate dalla moglie Cynthia Burzi, anche amica e complice in questa avventura, e intermezzi musicali, l’autore attraverso le domande accuratamente preparate dalla nostra Silvia Gullino ci ha trasportato in un viaggio introspettivo fra la magia delle calli di Venezia ed il mondo onirico dell’arte, fra i colori ed i profumi evocativi di Lisbona.

Due donne, due vite, un filo rosso che collega gli eventi, la natura madre e matrigna ed un destino beffardo che, proprio al momento dell’ultimo giro, mescola le carte, facendo crollare i castelli e svelando una storia diversa.

Una serata in cui, ascoltando il racconto dell’autore, anche noi ci siamo ritrovati immersi nella nostra personalissima storia, attraverso i ricordi emersi dal profondo del nostro passato, una danza lieve, come un ondeggiare di acque calme, sulla colonna sonora della vita.

Fra citazioni musicali e letterarie, mostri sacri della musica, note dolci e leggere del melologo e sobbalzi di toni accesi la serata è volata via, troppo presto.

Ora non ci resta che aspettare l’autunno, quando il Caffè letterario ritornerà; un appuntamento fisso a cui non si può mancare, da segnare fin d’ora sull’agenda.

Nel frattempo, il nostro augurio è quello di rilassarvi, ascoltare buona musica, riempire gli occhi di bellezza e che sul vostro comodino ci sia sempre una grande, disordinata pila di libri, a cui attingere come preziose risorse, una cura per ogni malattia dell’anima, in tutte le stagioni della vita.

Alessandra Forlani Vaira