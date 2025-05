Sarah Toscano alla Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Sarah Toscano sarà la seconda grande artista che si esibirà sul palco della 71ª Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia venerdì 22 agosto, alle 21.30, al Parco La Pieve, con ingresso libero.

Sarah Toscano è una giovane cantante classe 2006. Nel 2022 partecipa ad Area Sanremo, dove viene selezionata tra i venti finalisti e dove vince la Targa Vittorio De Scalzi. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici vincendo il talent show di Maria De Filippi. Durante il programma, pubblica alcuni brani inediti che la rendono una delle concorrenti più amate dal pubblico della sua edizione, come Touché e Viole e Violini,

Mappamondo e Sexy Magica che registra 12,9 milioni di stream.

Nel 2025 pubblica Amarcord, il brano che porta in gara al 75° Festival di Sanremo nella categoria BIG, seguito dalla collaborazione con Carl Brave in Perfect, singolo che ha debuttato come più alta nuova entrata radio nella settimana d’uscita.

Visitate il sito www.fieranocciolacortemilia.it o seguite la pagina Facebook Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia o pagina Instagram @fieranocciola_cortemilia per rimanere aggiornati in tempo reale di tutte le novità che a partire da oggi verranno piano piano svelate.