A Ceva torna l'agriteatro: due concerti a inizio luglio

Dopo il debutto ufficiale nel 2021, dopo aver riscosso grande successo nelle edizioni successive, l'Agriteatro di Ceva si evolve.

L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Compagnia Teatro Marenco all'aperto, presso l'area verde del Campanone, inizialmente orientato alle rappresentazioni teatrali, amplia i propri orizzonti verso altre sfaccettature dell'arte.

Iniziando dalla musica, con particolare orientamento ai giovani: ad inizio luglio infatti si terrà un festival dedicato alla musica ska e punk: venerdì 4 luglio si esibirà la band milanese dei Vallanzaska, introdotta dalla band locale 90Skarti; sabato 5 luglio invece toccherà agli Shandon, introdotti dai Quarantena. Ulteriori dettagli verranno svelati nei prossimi giorni.

“L'idea di evoluzione dell'Agriteatro, che diventa un evento contenitore – spiega l'assessore alle Manifestazioni del Comune di Ceva, Luca Prato –, nasce per poter utilizzare al meglio lo spazio verde dal Campanone, come ambito dedicato alla cultura e alle arti performative. Dopo le iniziative musicali di inizio mese ci sarà la tradizionale rassegna teatrale, in corso di definizione; oltre a una esibizione della Banda musicale Adriano-Bersone-Masenti. Insomma, un programma di ampio respiro per uno spazio culturale di condivisione”.