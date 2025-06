A Mondovì la biblioteca si fa giardino: nuove postazioni studio all’aperto per gli universitari

Trenta nuove postazioni per lo studio all’aperto, due grandi ombrelloni e una generale riqualificazione degli spazi verdi con fiori, arredi e dettagli curati. Con l’arrivo dell’estate, il giardino interno della Biblioteca Civica di Mondovì si presenta in una veste completamente rinnovata, pensata per accogliere studenti e lettori in cerca di quiete e bellezza.

L’intervento è stato realizzato grazie al contributo ottenuto dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) nell’ambito del bando “Campo diffuso 2023”, pensato per aumentare le sale studio disponibili per gli universitari piemontesi. Ma a beneficiarne non saranno solo gli studenti: il nuovo giardino si apre a tutta la cittadinanza come spazio culturale vivo e stimolante.

“Continua il percorso di valorizzazione degli spazi culturali di pertinenza comunale”, dichiarano il sindaco Luca Robaldo e l’assessora alla Cultura Francesca Botto, “a testimonianza di una città sensibile al tema dello studio e della lettura, come dimostra la qualifica di ‘Città che legge’ ottenuta per il triennio 2024-2026”.

Oltre all’estetica, il progetto si inserisce in una strategia più ampia di promozione della lettura e della vita culturale, che vede la Biblioteca Civica al centro di eventi, laboratori, presentazioni e attività per tutte le età.

“Grazie quindi agli uffici, al personale e ai professionisti che durante l’intero arco dell’anno animano la nostra Biblioteca con passione e impegno”, concludono Robaldo e Botto. “Una vivacità culturale indispensabile per una città che vuole continuare a crescere con le parole, le idee e la condivisione”.