Saluzzo punta sui giovani: al via le candidature per la Young Board

Il Comune di Saluzzo apre le candidature per la Young Board: un gruppo di giovani tra i 15 e i 30 anni chiamati a essere protagonisti attivi nella costruzione della vita sociale e culturale della città.

Una iniziativa all’interno del progetto “AREA. Spazio giovani, spazio di incidenza” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

La Young Board nasce all’interno de Il Quartiere – Casa della partecipazione, il polo socio-culturale di Saluzzo che ospita la Biblioteca civica, il centro famiglie, lo Spazio giovani, sale eventi, foresteria, cortili e spazi espositivi, con attività distribuite durante tutto l’anno. Questo luogo rappresenta un vero e proprio hub condiviso, dove nascono idee, relazioni, progetti e buone pratiche per la comunità.

Il Quartiere e il suo Spazio giovani sono stati pensati fin dall’inizio come incubatori di iniziative a forte impatto sociale e culturale, offrendo spazi polifunzionali e risorse tecniche e logistiche a servizio della cittadinanza, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. L’obiettivo è trasformare questo contesto in una palestra di responsabilità collettiva, cura del bene comune e cittadinanza attiva, colmando il divario tra istituzioni e comunità.

In questo quadro, la Young Board rappresenta uno strumento concreto per attuare la Strategia europea per la gioventù 2019-2027, basata su tre pilastri fondamentali: mobilitare, connettere e responsabilizzare. Sarà un gruppo informale ed incisivo, che contribuirà a orientare la programmazione socio-culturale de Il Quartiere, collaborando con la governance e fungendo da ponte tra istituzioni e popolazione giovanile. In sostanza, la Young Board è il primo passo per “abitare” le istituzioni democratiche che influenzano la vita del territorio, offrendo un contributo diretto e concreto alla crescita e allo sviluppo culturale e sociale de Il Quartiere e della città.