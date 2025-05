La Banda Musicale di Mondovì incanta Vicoforte con il concerto per l'Ascensione

Nonostante il freddo che ha caratterizzato la serata di sabato 24 maggio, il Concerto della Banda Musicale di Mondovì ha suscitato un successo.

Nella bella piazza antistante la Basilica intitolata alla Natività di Maria Santissima Regina Montis Regalis, in una atmosfera affascinante, un pubblico attento ha applaudito le musiche, di varia natura e di diverse epoche, dirette dal maestro Maurizio Caldera.

"Grazie all’impegno dei Vice Sindaco Botto e di alcuni volontari delle Associazioni Vicesi - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco -, è stato possibile organizzare ed allestire uno scenario affascinante per un concerto che vorremmo diventasse tradizionale per ricordare la ricorrenza dell’Ascensione, giorno in cui la città di Mondovì onora il suo voto di devozione e ringraziamento alla Madonna, espresso nel 1835 quando era stata colpita dall’epidemia di colera, e che il Vescovo Mons. Egidio Miragoli aveva rinnovato il 24 maggio 2020, in occasione della pandemia da Covid19 affidando alla misericordia di Maria il popolo di tutta la Diocesi monregalese".