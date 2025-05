I giovani talenti aprono i destini di “Colline in musica”: dal 29 maggio la creatività abbraccerà Langhe, Roero e Monferrato

Ogni cammino ha il suo inizio. E quello di Colline in Musica 2025 parte da un passaggio dedicato ai giovani, all’ascolto e all’incontro. È il Pre-Festival, che da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno attraversa quattro località tra Langhe, Roero e Monferrato con un ciclo di concerti gratuiti che uniscono formazione, ricerca e visione. Un avvio che, come nei sentieri heideggeriani degli Holzwege, si propone di intrecciare destini in divenire con luoghi che li accolgono.

"Cambiano i gruppi, cambiano i docenti, ma resta identica la visione: l’incontro tra generazioni musicali su un territorio d’eccellenza, che accoglie e favorisce la crescita. Uno dei gruppi sarà scelto per un percorso annuale di accompagnamento verso il mercato del lavoro. È un gesto di fiducia nel futuro della musica", spiega Adrian Pinzaru, direttore artistico del Festival, organizzato da MUST in collaborazione con I’m Exchange Association.

Si parte giovedì 29 maggio a Piobesi d’Alba, nella Sala Polivalente, con il Trio Hieracon, formazione torinese nata nel 2022, vincitrice di numerosi concorsi e oggi attiva tra l’Accademia di Santa Cecilia e le Dimore del Quartetto. Il giorno successivo, la Chiesa dei Battuti di Neviglie accoglie il Quartetto Icaro, ensemble emerso dal Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, cresciuto attraverso il Quintetto Dedalo e già protagonista di rassegne in Germania, alla Filarmonica di Trento e in prestigiose masterclass europee. Sabato 31 maggio sarà la volta del Quartetto Aleph, nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Piea: gruppo giovanissimo, nato nel 2025, ma già protagonista di collaborazioni con artisti di rilievo internazionale e ammesso a perfezionamenti presso l’Universität für Musik di Vienna. Infine, domenica 1° giugno, la Chiesa della Santissima Annunziata di Guarene ospiterà il concerto collettivo dei finalisti del Quartet & Chamber Music Forum, vero cuore del percorso di selezione e alta formazione della rassegna

Il via ufficiale tra musica e parola E proprio da Guarene, nella cornice del Castello, il Festival prenderà forma nella sua veste ufficiale. Lunedì 2 giugno, alle 18.30, si terrà “Destini incrociati”, un concerto che unisce musica e parola: in scena l’attore Andrea Bosca, il violinista Kai Gleusteen e la pianista Catherine Ordronneau. Il programma prevede la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck, composta come dono di nozze per il violinista Eugène Ysaÿe, accostata a una versione scenica del racconto “I morti” di James Joyce, pagina intensa di coscienza, amore e rinuncia, tratta dai Dubliners. Due visioni dell’unione: quella celebrata e quella fallita, quella armoniosa e quella incompiuta, riflessi di un destino che si rivela solo alla fine. Il passaggio tra il Pre-Festival e il cartellone principale non è solo un cambio di scena: è il compiersi di un disegno. Come se le prove, le domande e le promesse delle giovani formazioni si trasformassero in racconto, in coscienza, in destinazione. Colline in Musica è questo: un festival che si prende il tempo di iniziare.

Per il programma completo: www.roeroculturalevents.it

L'iniziativa fa parte del progetto SNODI - Colline co-creative di Langhe Monferrato Roero, finanziato dall’Unione Europea NeXtGenerationEU.