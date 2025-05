Una serata con l'europarlamentare Giovanni Crosetto per parlare di “Europa, Giovani ed Economia”

“Europa, Giovani, Economia”, sarà questo il titolo dell'incontro che vedrà l'europarlamentare Giovanni Crosetto affrontare le stesse tematiche di attualità nella serata di venerdì 6 giugno alle 20.45 presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja in Piazza Castello a Fossano.



Crosetto, anche esponente di Fratelli d'Italia, dialogherà con il sindaco di Marene Alberto Deninotti, consulente finanziario, che lo intervisterà e coordinerà gli interventi di:

William Casoni, Coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia, la deputata FdI Monica Ciaburro, l'assessore regionale Paolo Bongioanni, i consiglieri regionali FdI Federica Barbero e Claudio Sacchetto e il consigliere provinciale Rocco Pulitanò.

“Una serata – spiega Giovanni Crosetto - per parlare dei principali temi che stanno caratterizzando questa legislatura europea .

Il grande tema della perdita della competitività del nostro continente, i primi passi indietro della Commissione sulle misure eccessivamente restrittive che avevamo caratterizzato lo scorso mandato, a partire dal Green Deal ma non solo, e le tematiche economiche toccate come membro della commissione Affari Economici e monetari – continua Crosetto -. Il tutto unito dal dialogo e dalla sinergia con i dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia e dalla collaborazione con uno dei gruppi giovanili più strutturati e attivi del Piemonte, quello di Gioventù Nazionale Cuneo, guidato dal Sindaco Alberto Deninotti il quale, insieme a me, ha organizzato questa serata di scambio, dibattito e confronto politico”.

Alle parole di Crosetto si aggiungono quelle del sindaco di Marene Deninotti.

“Siamo lieti di accogliere l'europarlamentare Giovanni Crosetto, per un confronto che tocca il cuore del futuro dell’Europa: un’Europa che, per essere più forte, deve puntare sulla crescita e sull’innovazione. Il tema dell’economia europea non è mai stato così centrale – prosegue Deninotti -, soprattutto per le nuove generazioni, che chiedono opportunità concrete e strumenti per affrontare le sfide globali. Oggi vogliamo dare voce a questa visione: un’Europa capace di unire competitività e coesione sociale, investendo nelle persone e nelle imprese, perché solo così potremo garantire un futuro prospero per tutti. Questo convegno – conclude - rappresenta un’occasione unica per mettere in rete idee, esperienze e proposte, creando una vera sinergia tra istituzioni, cittadini e giovani”.