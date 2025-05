Proprietà e usi dell’alluminio: un materiale top della bioedilizia

L'alluminio è un materiale utilizzato allo stato puro soltanto da pochi secoli: è infatti considerato il metallo “più giovane” tra quelli impiegati in ambito industriale. Si distingue per le spiccate proprietà in termini di versatilità, affidabilità, resistenza e leggerezza, aspetti che lo rendono a oggi di uso comune per la realizzazione di molteplici componenti come i telai delle finestre oppure gli avvolgibili e le grondaie. L'alluminio è inoltre ecosostenibile, in quanto ampiamente presente in natura e altamente riciclabile: tratti che lo rendono adatto agli impieghi della bioedilizia.

Legno, materiale immortale dell’edilizia, anche nelle strutture prefabbricate

Un altro materiale che è un vero e proprio evergreen e in quanto tale intramontabile, in ambito edile e non solo, è il legno. Adoperato dall'uomo fin dalla notte dei tempi, è oggi oggetto di un importante revival soprattutto per quanto riguarda le soluzioni prefabbricate. Le strutture in legno moderne si distinguono per la qualità certificata e tracciata in ogni fase della filiera. Le casette in legno si prestano a un ampio numero di utilizzi differenti: come ripostiglio, garage, dependance, laboratorio e molto altro ancora. Sono una scelta durevole e sostenibile, perfetta sia per gli ambienti residenziali che per quelli commerciali.

Nota storica sull’alluminio

L'alluminio è il terzo elemento più presente in natura e viene preceduto, in questa speciale classifica, soltanto dal silicio e dall’ossigeno. È composto principalmente dalla bauxite, il minerale da cui viene estratto, la quale è presente in tutto il mondo: in Europa come in Africa e in Australia. Il nome deriva da Les Baux, località della Provenza dove fu scoperta ed estratta per la prima volta.

Una precisazione. I Greci e Romani non conoscevano l'alluminio, quanto piuttosto l'allume, che però viene ottenuto lavorando un solfato di alluminio che si può trovare in natura. Il nome attuale dell’alluminio è stato proposto per la prima volta nel 1761 da Guyton de Morveau, in riferimento alla base dell’alluminio. Il primo invece a ottenere delle gocce di alluminio vere e proprie è stato il fisico danese Hans Christian Oersted, complice l’applicazione del calore a un composto a base di potassio e alluminio. Un’altra svolta importante si è registrata nel 1886, a seguito dei brevetti depositati da Pierre Toussaint-Héroult e Charles Martin Hall. Questa innovazione ha permesso di abbattere i costi produttivi e contribuito alla diffusione dell'alluminio in tutto il mondo.

Le proprietà che rendono l’alluminio adatto alla bioedilizia

Le proprietà che rendono l'alluminio particolarmente interessante nell'ambito dell'applicazione della cosiddetta bioedilizia - una branca che vede al centro il connubio tra funzionalità, performance e sostenibilità - sono soprattutto quelle legate al riciclo e all'ampia presenza in natura: i tratti per cui è considerato sostenibile.

Altre peculiarità di eccellenza sono la leggerezza, in virtù di un peso decisamente più basso rispetto a quello di altri materiali come rame e acciaio, l’alta resistenza alla corrosione e il fatto che si rivela un eccellente conduttore tanto del calore che dell'energia elettrica.

















