"Cuore in mente", domenica 15 giugno la quarta pedalata medico-sportiva

Cuore in Mente APS e Confartigianato Cuneo – Zona di Carrù, con il sostegno della Banca Alpi Marittime, organizzano la 4ª Pedalata Medico-Sportiva “Cuore in Mente”, un evento gratuito volto a promuovere la prevenzione dell’infarto miocardico e dell’ictus cerebrale e a sensibilizzare su una mobilità ciclistica sicura.

Una pedalata cicloturistica gratuita di 59 km, con un dislivello di 400 metri su un percorso tra salute, sport e paesaggio adatta a biciclette muscolari e a pedalata assistita (e-bike). La partenza è prevista alle ore 9:30 da Carrù ed il percorso toccherà i comuni di Magliano Alpi, Trinità, Bene Vagienna, Salmour, Narzole, Lequio Tanaro, Piozzo e infine di nuovo Carrù. “Il tracciato si snoda su strade secondarie a basso traffico, con un limite massimo di velocità di 25 km/h - spiega Domenico Filippi, presidente di Cuore in Mente APS - e sarà garantito un dispositivo di sicurezza per la circolazione e l’assistenza sanitaria,” –.

Prevenzione e benessere al centro dell’evento, parallelamente alla pedalata, nella mattinata di domenica 15 giugno dalle ore 9:00 alle 12:00, presso il salone Confartigianato in Piazza Mercato a Carrù, i sanitari dell’associazione effettueranno screening cardiologici gratuiti (valutazione del rischio cardiologico), aperti a tutti, ciclisti e cittadini.

“L’iniziativa ha un forte valore preventivo e sanitario, la bicicletta è una grande alleata del cuore e del benessere mentale – sottolinea il dott. Baldassarre Doronzo, primario emerito di Cardiologia dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano e responsabile scientifico dell’associazione -, il ciclismo è uno sport amato ed accessibile, che unisce salute, divertimento e forma fisica”.



Persino le Nazioni Unite riconoscono il valore della bicicletta come mezzo per migliorare la salute e il benessere.

Iscrizioni gratuite via e-mail: info@cuoreinmente.it - silvio.beccaria@confartcn.com entro e non oltre venerdì 13 giugno 2025, oppure alla partenza: dalle ore 8:30 alle 9,15 di domenica 15 giugno 2025.



Per eventuali ed ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a Domenico Filippi tel. 335- 6534499