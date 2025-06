Musica e arte si incontrano a Savigliano: “Opere e fantasie” tra note e pittura dal vivo

Un affascinante connubio tra suono e colore sarà protagonista, domenica 8 giugno alle 18, al Ridotto del Teatro Milanollo di Savigliano (piazza Turletti 7), con il concerto “Opere e fantasie” del "Fantastrio", organizzato in collaborazione con il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio e l’associazione Antidogma Musica.

Il Trio è composto dai clarinettisti Antonio Tinelli e Alessio Chiulli con Giuliano Mazzoccante al pianoforte.

L’esperienza musicale sarà impreziosita dalla performance di live painting di Elisa Filomena, che realizzerà un dipinto in tempo reale ispirandosi ai brani eseguiti, offrendo così un’esperienza multisensoriale unica.

Il programma musicale spazierà dal romanticismo europeo all’opera italiana, proponendo un repertorio raffinato e virtuosistico:

Felix Mendelssohn – Concertpiece n.2 op.114; Luigi Bassi – Fantasia da Concerto su “Rigoletto” di Verdi; Walter Farina – Quadro Pucciniano, dedicato ad Antonio Tinelli; Bernhard Henrik Crusell – Andante & Allegro Vivace; Béla Kovács – Il Carnevale di Venezia; Giuseppe Ricotta – Twin Clarinets – Rag Fantasy.

Il Duo Tinelli–Mazzoccante, cuore del Fantastrio, è riconosciuto a livello internazionale per la sua eccellenza interpretativa.

I due musicisti vantano un’intensa attività concertistica in Europa, Asia e America, affiancata da una solida produzione discografica.

Il loro CD dedicato a Brahms, pubblicato da Phoenix Classics, è stato definito “grandiosa interpretazione” da Karl Leister, storico clarinettista della Filarmonica di Berlino.

Altre produzioni, come “..Rigor y Pasión..” e numerosi brani in prima assoluta, confermano la costante ricerca di innovazione del duo, ispirando diversi compositori contemporanei a scrivere per loro. Tinelli è anche artista ufficiale Buffet-Crampon.

Alessio Chiulli, clarinettista pugliese formatosi presso i Conservatori di Matera e Bari, si è perfezionato sotto la guida di Antonio Tinelli.

Vanta esibizioni in Italia e all’estero, tra cui Romania, Paesi Bassi e rassegne come “Chieti Classica”. Il suo talento è stato riconosciuto anche a livello internazionale grazie al CD “Tuttodunfiato”, premiato ai “Global Music Awards” di Los Angeles. Oggi è attivo sia come concertista sia come docente di clarinetto.

Per ulteriori informazioni sulla serata, è possibile visitare il sito:

antidogmamusica.org oppure contattare via mail a stampa.antidogmamusica@gmail.com

Maggiori dettagli sono disponibili anche sul sito www.fergusio.it e tramite email a info@fergusio.it, o telefonando al numero 0172.712269 (al pomeriggio) o al 347.5794078.

L’evento si svolge anche in collaborazione con Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta cultura e promozione del territorio, Banca CRS, Fondazioni CRS, CRT e CRC, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Servizio Civile Nazionale, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte.