Saluzzo: a Villa Belvedere Radicati un’estate di cultura, natura e benessere

Sulla collina di Saluzzo, immersa nel verde di un parco secolare e affacciata sul paesaggio della pianura cuneese, Villa Belvedere Radicati (in via San Bernardino 17) si prepara ad accogliere una nuova stagione di eventi, che da giugno a novembre animeranno gli spazi della dimora storica con arte, musica, teatro, benessere e laboratori per tutte le età.

Il calendario, promosso dall’Associazione Arte, Terra e Cielo, propone appuntamenti per ogni interesse, valorizzando il connubio tra patrimonio storico, natura e creatività.

Una stagione densa di eventi che rende Villa Belvedere Radicati non solo uno spazio da visitare, ma un vero luogo da vivere.

Si comincia con le lezioni di yoga all’aperto, che si svolgeranno nel parco della villa nelle giornate di mercoledì 18, lunedì 23, mercoledì 25 e lunedì 30 giugno, sempre dalle 18.30 alle 19.30.

Un momento speciale sarà l’incontro gratuito previsto per venerdì 20 giugno in occasione dell’International Yoga Day: un invito aperto a tutti per condividere, nella quiete della natura, un’esperienza di benessere fisico e mentale. In caso di pioggia, le lezioni verranno rinviate a data da destinarsi.

Nelle sale della villa, fino al 24 agosto sarà possibile visitare la mostra “Elzevir”, aperta nei giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

A partire dal 5 settembre e fino al 26 ottobre sarà invece la volta della mostra fotografica dell’artista Daria Abashkina, anch’essa visitabile nei giorni festivi con gli stessi orari.

Domenica 8 giugno, a partire dalle ore 10, Villa Radicati ospiterà “Appuntamento in giardino”, iniziativa promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con possibilità di visitare il parco storico e al giardino segreto della villa.

Seguiranno, nei mesi estivi, numerosi eventi serali: giovedì 19 giugno alle 21 si terrà il concerto “Self Portrait” del chitarrista cuneese Lorenzo Marino, già collaboratore di artisti del calibro di Paolo Conte, Gianmaria Testa e Giorgio Conte.

Domenica 22 giugno, alle 10, sarà possibile partecipare a una visita guidata tematica dal titolo: “La Villa tra 600 e 700”

Ampio spazio anche al teatro con la rassegna “BelVedere in scena”, suddivisa in due sezioni: “Il Silenzio fa Rumore” e “Le Nuvole Profumano”.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 26 giugno con lo spettacolo “Che faccia fare” di Lella Costa. Giovedì 3 luglio sarà la volta di “Toc Toc – Il nuovo vicino” di e con Paolo Bergonzi e Francesco Savarino.

A seguire, giovedì 17 luglio, “Perché le nuvole”, un omaggio tra racconti, musica e parole all’artista Matteo Cadorin.

Chiuderà la rassegna, giovedì 24 luglio, lo spettacolo “Albeggia il tramonto”, messo in scena dal gruppo teatrale Le Nuvole con la regia di Mario Bois.

Gli spettacoli iniziano alle 21.

Il programma prosegue a settembre con nuovi eventi musicali e artistici.

Venerdì 5 settembre alle 17 si inaugura la mostra fotografica di Daria Abashkina.

Sabato 6 settembre, alle 21, il concerto “Da Napoli all’America” vedrà esibirsi i soprani Martina Saviano e Sang Eun Kim, il flautista Giuseppe Nova e il pianista Luigi Giachino.

Domenica 7 settembre alle 16, spazio alle grandi colonne sonore cinematografiche con il concerto “Alla scoperta di Morricone”, eseguito dall’Ensemble Symphony Orchestra (info e biglietti su www.suonidalmonviso.it).

A settembre tornano anche i laboratori creativi en plein air: domenica 14 si svolgerà il laboratorio di acquerello con gli artisti Bruno e Luca Giuliano (pranzo incluso), mentre domenica 21 sarà dedicata alla creazione di gioielli con materiali naturali e simbolici, un’esperienza manuale e sensoriale. Pranzo incluso nell’iscrizione ai laboratori.

Domenica 28 settembre alle 10, visita guidata: “Le cantine di Villa Belvedere Radicati”.

Il 18 ottobre alle 20.30, Villa Radicati ospiterà l’evento “Cosmogonia e visioni celesti”, a cura dell’Associazione Sideralis: una serata di osservazione astronomica guidata, o in caso di maltempo, una conferenza dedicata al cielo stellato.

In autunno, tra ottobre e novembre, si terrà inoltre il laboratorio fotografico “Il Foliage” con il fotografo Renato Trucco, dedicato ai colori cangianti del fogliame del parco: la data verrà stabilita in base alla stagionalità.

L’ingresso prevede un biglietto di 5 euro (intero), 3 euro (ridotto per ragazzi 10-17 anni, over 65, gruppi e scuole), gratuito per bambini sotto i 10 anni e tesserati dell’Associazione Arte, Terra e Cielo. È disponibile un biglietto famiglia (2 adulti e 2 ragazzi) a 12 euro.

Orario di apertura: domenica e festivi: 10:00-13:00 14:00-19:00

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351-571 8472 o scrivere a associazione.arteterracielo@gmail.com.

Sito: villabelvedereradicati.it

E su Facebook e Instagram