“Ucraina: i volti del conflitto”: Azione promuove un approfondimento ad Alba con ospiti di rilievo

Azione è lieta di annunciare un importante evento di approfondimento sul conflitto in Ucraina, intitolato "Ucraina: i volti del conflitto", che si terrà sabato 21 giugno alle ore 17:00 ad Alba, presso l'ex Caffè Latino in Via Generale Dalla Chiesa 4.



L'incontro si propone di analizzare le diverse sfaccettature della crisi ucraina attraverso il contributo di ospiti di rilievo nazionale e locale, offrendo un'opportunità unica per cittadini e stampa di confrontarsi su un tema di stringente attualità e rilevanza internazionale.

L'evento sarà introdotto da Daniela Ruffino, Segretaria Regionale di Azione e Deputata.

Il panel degli ospiti vedrà la partecipazione di: • Ettore Rosato, Vice Segretario Nazionale di Azione, Deputato e Segretario del COPASIR, che porterà la sua prospettiva sul ruolo dell'Italia e le dinamiche geopolitiche. • Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione, che illustrerà l'impegno del partito a livello locale. • Marco Gallipoli, Consulente di comunicazione internazionale e promotore di Save Ukraine Art. 22, che condividerà la sua esperienza e le iniziative a sostegno della popolazione ucraina.

A moderare la discussione sarà Lucia Abbatantuono, Giornalista e Vice Direttrice de La Giustizia, che guiderà il dibattito e stimolerà il confronto tra i relatori e il pubblico.

La cittadinanza e gli operatori dell'informazione sono caldamente invitati a partecipare.



Dettagli dell'evento:

• "Ucraina: i volti del conflitto"

• Quando: Sabato 21 giugno, ore 17:00

• Dove: Ex Caffè Latino, Via Generale Dalla Chiesa 4, Alba (CN)