Cervasca: grande attesa per la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al 2° Reggimento Alpini

Sabato 14 giugno alle ore 11 il Comune di Cervasca conferirà, presso la propria Sala Consiliare, la Cittadinanza Onoraria al 2° Reggimento Alpini. Il Colonnello Davide Marini riceverà il prestigioso e significativo riconoscimento dal Sindaco, Enzo Garnerone, con la seguente motivazione:

"Con la riconoscenza per quanto il 2° Reggimento Alpini ha rappresentato per la nostra comunità, a difesa dei territori in tempo di guerra e a beneficio in tempi di pace, nonché a testimonianza del forte attaccamento tra la nostra gente, terra di reclutamento alpino". Al termine della cerimonia di conferimento, sugellata dall’Inno Nazionale, cantato dalla signora Serena Garelli, il Comandante del 2° Reggimento Alpini deporrà, presso piazzetta della Pace, una corona d’alloro al monumento ai Caduti, dispersi in guerra.

Saranno presenti anche gli Alpini del gruppo A.N.A. di Cuneo, Davide Spedale e il capo gruppo di Cervasca Pietro Paolo Aimar e altri gruppi della provincia.

Per l’occasione un tratto di via Roma di fronte al Comune sarà chiuso al traffico.